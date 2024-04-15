Бывший руководитель: мировой спорт в руках России

Четверть века возглавлявший IBU Бессеберг и его помощница Николь Реш на протяжении многих лет получали подарки от россиян и взамен помогали им скрывать допинг.

Хеллеланд напомнила порталу VG, что, когда после зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году стало известно о масштабной национальной допинговой программе России, отношения руководителей нескольких федераций с россиянами были слишком дружескими.

«Когда я обратилась к лидерам спортивного движения во время борьбы за санкции против России, меня попросили встать на сторону России», - сказал Хеллеланд.

Хеллеланд, которая сейчас входит в комитет Совета Европы по культуре и спорту, считает, что приговор Бессебергу показывает, что Россия полностью контролирует международный спорт.

«Если бы не непоколебимость некоторых лидеров и коалиция, которую нам удалось создать, ничего бы не произошло. Спортивный мир, за некоторыми исключениями, не проявил желания исправить

В норвежском суде 78-летнего Бессеберга обвинили в десяти нарушениях, в девяти из которых он был признан виновным. Бессеберг планирует обжаловать это решение.