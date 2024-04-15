В воскресенье бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг был признан виновным в коррупции и приговорен к трем годам лишения свободы. По мнению Линды Хеллеланд, бывшего вице-президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), это решение показывает, что Россия контролирует международную спортивную жизнь.
Бывший руководитель: мировой спорт в руках России
Четверть века возглавлявший IBU Бессеберг и его помощница Николь Реш на протяжении многих лет получали подарки от россиян и взамен помогали им скрывать допинг.
Хеллеланд напомнила порталу VG, что, когда после зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году стало известно о масштабной национальной допинговой программе России, отношения руководителей нескольких федераций с россиянами были слишком дружескими.
«Когда я обратилась к лидерам спортивного движения во время борьбы за санкции против России, меня попросили встать на сторону России», - сказал Хеллеланд.
Хеллеланд, которая сейчас входит в комитет Совета Европы по культуре и спорту, считает, что приговор Бессебергу показывает, что Россия полностью контролирует международный спорт.
«Если бы не непоколебимость некоторых лидеров и коалиция, которую нам удалось создать, ничего бы не произошло. Спортивный мир, за некоторыми исключениями, не проявил желания исправить
В норвежском суде 78-летнего Бессеберга обвинили в десяти нарушениях, в девяти из которых он был признан виновным. Бессеберг планирует обжаловать это решение.