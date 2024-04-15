Игорь Грязин не торопится присоединяться к Партии реформ

«Я сейчас отлично чувствую себя беспартийным, у меня меньше забот. Заботы исчезли. У меня нет сейчас никакой потребности непременно вступить в партию. У меня сейчас много других дел, - сказал Грязин BNS. - Морально я связан с Партией реформ, я был и ее учредителем. Я рад, когда у них хорошо идут дела, и мне жаль, когда что-то идет плохо».

По словам Грязина, сейчас у него работа в Таллиннском университете, другие занятия и он также связан с церковью. «Наряду со всем этим у меня нет возможности заниматься политикой. Будущее покажет, - сказал он, причислив себя к блоку беспартийных реформистов. - Я не спешу подавать заявление. Я не считаю, что это так уж необходимо. Мне не нужна какая-то политическая профессия, я не собираюсь, например, вступать в совет туалета автовокзала».

Игорь Грязин вышел из Центристской партии 25 марта, после того, как провел в ней ровно два года.