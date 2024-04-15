Вместе со сменой мэра Таллинна произошла и смена команды городского правительства. Если новый мэр Евгений Осиновский очень хорошо знаком эстонской общественности по своей многолетней работе на постах министров в составе правительства Эстонии, то среди вице-мэров достаточно высокий рейтинг узнаваемости имеет лишь Кристьян Ярван, занимавший пост министра предпринимательства и инфотехнологий. Rus.Postimees рассказывает об основных вехах профессионального пути всех новых вице-мэров эстонской столицы.
Новые вице-мэры Таллинна: кто эти люди?
Маргот Роозе («Ээсти 200»), вице-мэр по вопросам предпринимательства
Маргот Роозе родилась 7 февраля 1976 года. Среди всех новых вице-мэров ее фигура наименее известна широкой общественности. Она выступала в публичном пространстве как экономический эксперт и пропагандист зеленого поворота и экономики замкнутого цикла.
Роозе является членом совета Центра инвестиций в окружающую среду. Она опубликовала множество публикаций о влиянии на окружающую среду экономических решений, о необходимости сортировки мусора и о будущем зеленой энергетики.
Роозе получила степень магистра бизнес-администрирования и маркетинга в Ливерпульском университете. Роозе занималась продажами и маркетингом. Она была менеджером по продажам и маркетингу таллиннского бизнес-центра WTC, где, в частности, отвечала и за нахождение арендаторов для помещений центра.
Роозе работала менеджером среднего звена в американской образовательной группе Laureate и была советником по сотрудничеству в области зеленой экономики посольства Нидерландов в странах Балтии и Финляндии.
Алексей Яшин («Ээсти 200»), вице-мэр в сфере образования
Алексей Яшин родился 15 декабря 1996 года.
Он закончил Таллиннскую Мустамяэскую гуманитарную гимназию. Алексей Яшин получил степень бакалавра политологии в Тартуском университете, участвовал в программе Noored Kooli для лидеров образования и одновременно работал преподавателем в Ида-Вирумаа.
Позже работал экспертом по образованию и руководителем проекта гуманитарной помощи для Украины в общественной организации MTÜ Mondo. До последнего времени Яшин был советником министра экономики и инфотехнологий Тийта Рийсало.
Яшин изучал менеджмент образования в магистратуре Таллиннского университета. Он член таллиннской дружины Кайтселийта.
Алексей Яшин является членом правления партии «Ээсти 200». Он баллотировался на выборах в Рийгикогу в 2023 году, но не был избран в парламент.
Мадле Липпус (Социал-демократическая партия), вице-мэр Таллинна в области городского планирования
Мадле Липпус родилась 11 октября 1984 года в Таллинне.
Она окончила Таллиннский французский лицей, после чего получила степень бакалавра в области сохранения и реставрации наследия в Эстонской академии художеств.
В 2021 она защитила магистерскую диссертацию в Таллиннском университете по специальности «Городское планирование». Темы ее исследований включали инклюзивность, городские сообщества, общественное пространство и идентичность.
Липпус занимается вопросами городского пространства и сообщества с 2007 года.
Липпус была одним из лидеров и руководителем общества Uue Maailma Selts, одного из первых собществ жителей, созданных в Таллинне. В период с 2011 по 2017 годы она была внештатным советником президента Республики Тоомаса Хендрика Ильвеса, а в 2017–2021 годах - руководитлем по связям с общественностью в Департаменте охраны памятников старины. В 2021 году Липпус возглавила инициативу Elav tänav. Цель инициативы - улучшить качество городского пространства, чтобы оно учитывало потребности различных сторон, а также климатические цели.
Липпус была активным членом многих неправительственных организаций. Она дважды баллотировалась по списку Социал-демкратической партии в Рийгикогу (в 2019 и 2023 годах), но не была избрана. Однако в связи с занятием Евгением Осиновским поста мэра Таллинна и его уходом из парламента Липпус станет замещающим депутатом Рийгикогу.
Мадле Липпус с ноября 2021 года занимала пост вице-мэра Таллинна по вопросам городского планирования. При этом после отправления в отставку Михаила Кылварта она в течение трех недель выполняла обязанности столичного мэра.
Каарел Оя (Социал-демократическая партия), вице-мэр в сфере спорта, культуры и правопорядка
Каарел Оя родился 21 апреля 1985 года.
Он окончил Таллиннскую реальную школу. В 2007 году он получил степень бакалавра социальных наук в Тартуском университете по специальности «журналистика и связи с общественностью».
Во время учебы в старших классах Оя два года подряд становился чемпионом Эстонии по дебатам.
26 ноября 2021 года Каарел Оя приступил к работе в качестве вице-мэра Таллинна по вопросам культуры. В частности, именно он запустил инициативу «Таллиннские музейные воскресенья».
В 2019-2021 годах он работал креативным директором и руководителем отдела маркетинга в бизнес-консалтинговой компании Miltton, а в 2017-2019 годах был советником председателя Социал-демократической партии, кроме того, он также отвечал за кампанию Марины Кальюранд по выборам в Европарламент.
Также в его послужном списке руководство издательством Maurus, Творческим городком Теллискиви, также он занимал пост гендиректора в театрах Vaba Lava и NO99.
В качестве продюсера и соавтора он принимал участие в ряде театральных постановок.
Оя является членом Социал-демократической партии с 2019 года. В 2023 году он баллотировался на выборах в Рийгикогу, но не был избран в парламент.
Он является сыном актера Тыну Оя. Брат Каарела, Пеару Оя унаследовал отцовскую профессию и также является актером.
Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ), вице-мэр по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства
Пяртель-Пеэтер Пере родился 19 апреля 1985 года в Таллинне. В 2005 году он закончил Гимназию Густава Адольфа.
Он окончил Таллиннский университет со степенью бакалавра по специальности «шведский язык и культура». В 2009 году он поступил в Музыкальную академию Волюве-Сен-Ламбер в Бельгии, которую он окончил по классу «джазовая гитара и джазовое фортепиано» в 2014 году. С 2013 по 2015 год он был главой офиса и политическим советником депутата Европарламента Индрека Таранда. В 2014 году он перевел на эстонский язык книгу нидерландского историка и политического философа Люка ван Мидделаара «Проход в Европу».
Пере ранее работал городским стратегом, был главным редактором журнала Ehitus teekaart 2040 и советником по зеленой революции в Таллиннском техническом университете. Он стал соучредителем базирующейся в Стокгольме консалтинговой фирмы по вопросам управления, которая помогла городам Скандинавии, Нидерландов, Швейцарии и других стран привлечь международную рабочую силу и инвестиции.
В Партию реформ он вступил в 2021 году. В 2023 году он был избран членом Рийгикогу. Тоже в 2023 году он стал главой таллиннского отделения Партии реформ. После утверждения Пере вице-мэром Таллинна стало известно, что он отказывается от мандата депутата парламента; в Рийгикогу его заменит Урве Тийдус.
Вильяр Яаму (Партия реформ), вице-мэр по вопросам городского имущества
Вильяр Яаму родился 8 июля 1968 года в Таллинне. Он учился в 32-й средней школе столицы. После восьмого класса, в 1983 году, он начал учиться в Таллиннском морском училище по специальности «эксплуатация энергетического оборудования», и окончил его в 1987 году.
Далее последовала служба в Советской армии, в космических войсках.
В 1990 году он поступил на экономический факультет Таллиннского технического университета, который окончил в 1995 году. В том же году он получил степень магистра в Эстонской бизнес-школе. В 2003 году он защитил докторскую степень по экономике в Тартуском университете.
Яаму работал заместителем председателя правления Põhja-Eesti Pank, руководителем таллиннского филиала Eesti Ühispank, занимал высокие должности в Министерстве финансов, был директором по маркетингу и членом правления AS Tallink Grupp. Также он был председателем правления Фонда развития предпринимательства.
В качестве предпринимателя Яаму имел отношение к гостичично-ресторанному бизнесу, а также в качестве частного лица владел крупным пакетом акций компании Tallink.
В 2010 году Яаму вступил в партию «Народный союз». В Партию реформ он входит с 2021 года. Он баллотировался в Рийгикогу на выборах 2023 года, но не был избран.
Среди хобби Яаму - джиу-джитсу и охота. В своем время он занимал пост президента Эстонского союза джиу-джитсу.
Кристьян Ярван («Отечество»), вице-мэр по транспорту
Кристьян Ярван родился 10 октября 1990 года в Таллинне. Он окончил в 2010 году Таллиннскую реальную школу, в 2014 году - экономический факультет Тартуского университета, в 2017 году - юридический факультет того же вуза. Он занимал пост министра предпринимательства и инфотехнологий Эстонии в 2022-2023 годах.
Ярван известен как предприниматель и основатель нескольких стартапов.
В 2022 году Ярван вступил в партию «Отечество». Он баллотировался на выборах в Рийгикогу в 2023 году, но не был избран в парламент.
Кристьян Ярван является членом Кайтселийта.
Его отец Ааре Ярван работал экономическим советником сразу трех эстонских премьеров - Марта Сийманна, Андруса Ансипа и Таави Рыйваса.
Карл Сандер Казе («Отечество»), вице-мэр по вопросам социального обеспечения и здравоохранения
Карл Сандер Казе родился 2 августа 1993 года в Таллинне. По его собственным словам, большая часть его жизни связана с таллиннским районом Кристийне.
Он окончил Таллиннский университет, получив степень бакалавра исторических наук.
Во время кампании на выборах в Рийгикогу в 2023 году Казе указывал в своей биографии, что он работал в частном секторе, а также в государственном, будучи учителем. Он подчеркивал, что профессия учителя - одна из самых ответственных в нашем обществе, и ее нужно подобающим образом ценить.
Казе не получил на выборах депутатского мандата.
В качестве председателя фракции «Отечества» в Таллиннском городском собрании Казе неоднократно подчеркивал, что в качестве приоритетных направлений он выступает за переход на эстоноязычное образование и за честное и прозрачное управление городом.