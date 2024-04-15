Новые вице-мэры Таллинна: кто эти люди?

Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ), вице-мэр по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства

Пяртель-Пеэтер Пере. Фото: Tairo Lutter

Пяртель-Пеэтер Пере родился 19 апреля 1985 года в Таллинне. В 2005 году он закончил Гимназию Густава Адольфа.

Он окончил Таллиннский университет со степенью бакалавра по специальности «шведский язык и культура». В 2009 году он поступил в Музыкальную академию Волюве-Сен-Ламбер в Бельгии, которую он окончил по классу «джазовая гитара и джазовое фортепиано» в 2014 году. С 2013 по 2015 год он был главой офиса и политическим советником депутата Европарламента Индрека Таранда. В 2014 году он перевел на эстонский язык книгу нидерландского историка и политического философа Люка ван Мидделаара «Проход в Европу».

Пере ранее работал городским стратегом, был главным редактором журнала Ehitus teekaart 2040 и советником по зеленой революции в Таллиннском техническом университете. Он стал соучредителем базирующейся в Стокгольме консалтинговой фирмы по вопросам управления, которая помогла городам Скандинавии, Нидерландов, Швейцарии и других стран привлечь международную рабочую силу и инвестиции.

В Партию реформ он вступил в 2021 году. В 2023 году он был избран членом Рийгикогу. Тоже в 2023 году он стал главой таллиннского отделения Партии реформ. После утверждения Пере вице-мэром Таллинна стало известно, что он отказывается от мандата депутата парламента; в Рийгикогу его заменит Урве Тийдус.

Вильяр Яаму (Партия реформ), вице-мэр по вопросам городского имущества

Вильяр Яаму. Фото: Tairo Lutter