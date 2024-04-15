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Официально ⟩ Скандальный политик Айво Петерсон будет баллотироваться в Европарламент

Анастасия Тидо
, журналист
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Айво Петерсон.
Айво Петерсон. Фото: Eero Vabamägi

Правление партии Koos на своем заседании в четверг определилось с кандидатами в Европарламент. На вопросы Rus.Postimees ответил член правления партии Эдуард Федотов. Он рассказал, с какими идеями будет баллотироваться кандидат от Koos, как у партии обстоят дела с деньгами и можно ли ждать возвращения в Эстонию эмигрировавшего в РФ Олега Иванова. 

По словам Федотова партия решила выдвинуть Айво Петерсона единственным кандидатом на выборах в Европарламент, другие кандидаты - Юлия Смоли и Юлле Пукк - взяли самоотвод. Учитывая, что сегодня Петерсон является обвиняемым в уголовном деле и находится под стражей, правление Koos обратилось за официальным разъяснением к избирательной комиссии.

«Мы получили официальный ответ на запрос, в котором сказано, что Айво Петерсон имеет право баллотироваться, - сказал Федотов. - Кроме того, чтобы все было правильно, мы обратились в юридическое бюро, которое этим занимается. Они совтавят документы и на днях мы Петерсона зарегистрируем». 

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