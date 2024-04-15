Правление партии Koos на своем заседании в четверг определилось с кандидатами в Европарламент. На вопросы Rus.Postimees ответил член правления партии Эдуард Федотов. Он рассказал, с какими идеями будет баллотироваться кандидат от Koos, как у партии обстоят дела с деньгами и можно ли ждать возвращения в Эстонию эмигрировавшего в РФ Олега Иванова.
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Официально ⟩ Скандальный политик Айво Петерсон будет баллотироваться в Европарламент
По словам Федотова партия решила выдвинуть Айво Петерсона единственным кандидатом на выборах в Европарламент, другие кандидаты - Юлия Смоли и Юлле Пукк - взяли самоотвод. Учитывая, что сегодня Петерсон является обвиняемым в уголовном деле и находится под стражей, правление Koos обратилось за официальным разъяснением к избирательной комиссии.