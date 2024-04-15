Официально ⟩ Скандальный политик Айво Петерсон будет баллотироваться в Европарламент

Правление партии Koos на своем заседании в четверг определилось с кандидатами в Европарламент. На вопросы Rus.Postimees ответил член правления партии Эдуард Федотов. Он рассказал, с какими идеями будет баллотироваться кандидат от Koos, как у партии обстоят дела с деньгами и можно ли ждать возвращения в Эстонию эмигрировавшего в РФ Олега Иванова.