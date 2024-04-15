В Пыхья-Таллинне построят новую основную школу

Учитывая появляющиеся в районе новостройки и растущую потребность в учебных местах, Таллинн планирует реконструировать здание школы, которое функционировало до 2021 года, и открыть там новую основную школу на 864 ученика.

По словам руководителя Таллиннского департамента образования Каареля Рунду, важной целью стратегии развития «Таллинн 2035» является многообразная и целостная образовательная сеть, в которой основное образование на хорошем уровне доступно рядом с домом.

«Пыхья-Таллинн - это быстро развивающийся район, куда переезжает все больше молодых семей. Это оказывает ощутимое влияние и на образовательную сеть, поскольку в имеющихся в районе школах учебных мест недостаточно. Строительство новой основной школы облегчит нагрузку на школы как в Пыхья-Таллинне, так и в некоторой мере в районе Кесклинн, - сказал Рунду. - Мы рассматриваем создание новой школы как исторический шаг и положительную тенденцию - вместо того, чтобы закрывать школы, мы их строим, тем самым приводим в порядок школьную сеть».

В настоящий момент здание имеет три этажа, а также мансарду и подвальный этаж. В ходе реконструкции планируется увеличить объем здания на треть - будет пристроено расширение зала и атриума. В подвальном помещении планируется сделать укрытие. На трех этажах будут расположены учебные классы, на мансарде запланированы помещения для деятельности по интересам, в том числе для занятий робототехникой.