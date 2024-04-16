ВИДЕО ⟩ «Тот, который молодой»: жители Таллинна готовы узнать нового мэра Осиновского поближе

Где-то ведь он был до этого министром, правда? Ну и почему он оттуда ушел? Видимо, что-то нехорошо там у него сложилось, не все срослось. А может, «ушли» его, или как?

Поработает, покажет себя – тогда и видно будет.

Чем известен новый мэр Таллинна?

Евгений Осиновский был членом четырех составов Рийгикогу и работал министром образования и науки, а также министром здоровья и труда.

Он был председателем Таллиннского горсобрания и председателем фракции Социал-демократической партии в Рийгикогу.

Осиновский является вице-председателем соцдемов, ранее занимал пост председателя партии.

Имеет степень бакалавра философии и степень магистра философии и политологии. Женат, в семье двое детей.Татьяна, работает в сфере обслуживания