Новым мэром Таллинна в минувшие выходные был избран социал-демократ Евгений Осиновский. Rus.Postimees поинтересовался у жителей столицы, в курсе ли они, что в городе сменилась власть, и что им вообще известно о новом градоначальнике.
ВИДЕО ⟩ «Тот, который молодой»: жители Таллинна готовы узнать нового мэра Осиновского поближе
Татьяна, работает в сфере обслуживания
Да, я в курсе, что у нас в Таллинне новый мэр. Осиновский – тот, который молодой. Имени не помню. Евгений, по-моему. Знаю, что он из соцдемов. И это все.
Жду ли я от него чего-то конкретного? Наверное, нет. Хочется надеяться на лучшее, но есть сомнения. Любой человек боится перемен.
Было ли неплохо до сего момента? Не знаю, ко всему привыкаешь, подстраиваешься.
Ольга, пенсионерка
Наш новый мэр – Осиновский. В принципе, я о нем ничего не знаю, и поэтому не могу сказать, можно ли ему доверять. Поживем-увидим.
Понадобится какое-то время, чтобы посмотреть, что он сделает для города, как он вообще себя поведет. И лишь тогда можно будет составить о нем какое-то мнение.
Прежний мэр мне, в принципе, нравился. Он очень много для Таллинна сделал, и я к нему относилась положительно. Так жалко, что его не стало!
Я не думаю, что Осиновского будут сравнивать с Кылвартом. Скорее, будут смотреть на то, как он будет относиться к городу и к людям.
Татьяна, пенсионерка
Конечно, знаю, кто стал новым мэром. Осиновский. Что я о нем знаю? Ничего.
Что я от него жду – тоже пока не могу сказать. И с прежней властью я его сравнивать не собираюсь.
Татьяна и Андрей, пенсионеры
Конечно же, мы в курсе. Новый мэр - Евгений Осиновский. Мы мало что о нем знаем, тем более, хорошего.
Где-то ведь он был до этого министром, правда? Ну и почему он оттуда ушел? Видимо, что-то нехорошо там у него сложилось, не все срослось. А может, «ушли» его, или как?
Поработает, покажет себя – тогда и видно будет.
Чем известен новый мэр Таллинна?
Евгений Осиновский был членом четырех составов Рийгикогу и работал министром образования и науки, а также министром здоровья и труда.
Он был председателем Таллиннского горсобрания и председателем фракции Социал-демократической партии в Рийгикогу.
Осиновский является вице-председателем соцдемов, ранее занимал пост председателя партии.
Имеет степень бакалавра философии и степень магистра философии и политологии. Женат, в семье двое детей.Татьяна, работает в сфере обслуживания
Никаких конкретных дел или проектов мы от него не ждем. Знаете, уже ничего ни от кого не ждем. Да и чего вообще от них ждать!
Единственное – следим за тем, к чему приведет его правление. И будем сравнивать его с прежним мэром. Конечно, как же иначе!
Прежний мэр ведь что-то делал: и транспорт бесплатный, и трамвайную линию. Работа шла, и Осиновскому с Кылвартом конкурировать будет сложно.
Николай, пенсионер
Да, я в курсе насчет нового мэра. Осиновский, по-моему. А вот что я про него знаю - да ничего.
Известный политик, говорите? Ну да, что-то слышал, но ничего от него не жду.
После выборов я полностью разочаровался в политике. И в целом я по жизни пессимист.
Максим, безработный
В Таллинне сменилась власть? Да я вообще не в курсе.
Новый мэр? Я не местный, не слежу за этим, политикой не интересуюсь.
Михаил, работник клининговой фирмы
Я краем уха слышал, что новым мэром стал этот… Осиновский. Он, да? Но почти ничего о нем не знаю.
Вроде был депутатом парламента от Социал-демократической партии. Больше ничего не слышал - ни хорошего, ни плохого.
Что я жду от новой власти в Таллинне? Ну… Дороги чтоб были хорошие. Но, в принципе, у нас и сейчас все делается хорошо.
Я еще слышал насчет того, что вроде бы у Кылварта был не то, чтобы коллапс, но бардак с транспортом. Потом это все утихло. А сейчас я даже не знаю, за что его сняли.
Чего бы я пожелал новому мэру Осиновскому? Удачи!
У него ведь, наверное, есть какие-то мысли по поводу того, что нужно сделать? Так вот, чтобы все у него получилось.