Если бы теракт в «Крокус Сити Холле» произошел три-четыре года назад, главным подозреваемым стал бы ИГИЛ. Однако в 2024 году Россия неистово ищет украинский след, пренебрегая угрозой от ИГИЛа, которую последнему как раз-таки важно продемонстрировать на фоне гремящих на весь мир операций ХАМАС и «Хезболлы». Сложившуюся ситуацию комментирует исследователь терроризма, научный сотрудник Тартуского университета Оксана Белова-Далтон.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Теракт в «Крокус Сити Холле»: почему Россия обвиняет Украину, а не ИГИЛ?
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.
Терроризм как тактика достижения политических целей путем устрашения большего числа людей, чем те, против которых непосредственно совершаются насильственные действия, существует как минимум с первого века до нашей эры. Тогда сикарии («кинжальщики»), радикальное крыло зелотов, совершали политические убийства представителей римской власти и лояльных ей иудеев с целью отделения Иудеи от Римской империи.
Убийства совершались в местах большого скопления людей, чтобы «кинжальщик» смог произвести наиболее масштабный эффект и легко скрыться. О терроризме в современном понимании можно говорить начиная с Великой французской революции, когда появился и сам термин (т. н. «Большой террор», в ходе которого революционное правительство казнило более 1400 человек), и начался повсеместный переход от монархий к республиканским и демократическим правительствам.
Отсутствие универсального определения терроризма
Именно во время этого перехода члены партии «Народная воля» убили 1 марта 1881 года бомбой императора Александра II. Анархисты-народовольцы с гордостью называли себя террористами, или борцами за идею, тем самым отличая себя от обычных преступников, действующих в своих корыстных целях.
Ученый Дэвид Рапопорт определил четыре волны международного терроризма, и по его теории после анархистской волны настала волна антиколониализма, когда колонии стали использовать терроризм, чтобы освободиться от власти метрополий. Именно в это время появилось положительное значение терроризма как борьбы за свободу. Отсюда и главная причина отсутствия универсального определения терроризма, ведь террорист с точки зрения одного является борцом за свободу с точки зрения другого. Например, ХАМАС не считается террористической организацией в России, Турции, КНР, Катаре и в ряде других стран.
Террористы - это абсолютное зло
За антиколониальной волной последовала волна левого радикализма (вызванная широким общественным недовольством войной во Вьетнаме), а в 1979 году началась волна религиозного терроризма, главными представителями которой являются группировки с исламской экстремистской идеологией (далее - «исламизм»), например, «Аль-Каида» и ИГ («Исламское государство», также известное как ИГИЛ и ДАИШ).
Крупная атака «Аль-Каиды» на башни-близнецы и Пентагон 11 сентября 2011 года («9/11») стала огромным шоком для жителей США и всего мира. В США бытовало убеждение, что терроризм происходит за пределами США, но не в их хорошо защищенной стране. Отсюда и новое понимание терроризма - нечеловеческая жестокость, находящаяся за гранью человеческого разума. Террорист(ы), соответственно, это абсолютное зло, не имеющее ничего общего с рациональным мышлением и не подлежащее оправданию.
На данный момент все исследователи терроризма сходятся только в том, что терроризм - это глубоко негативное определение, и если к кому-то юридически или широким общественным консенсусом прикрепляют ярлык терроризма, то ему нет морального оправдания. А тот, кому удалось убедить общественность в том, что его оппонент является террористом, одерживает моральную победу и доказывает правильность своих целей и действий.
Именно поэтому после полномасштабного вторжения России в Украину Совет Европы, Европейский парламент и Парламентская ассамблея НАТО признали российский режим террористическим и/или Россию - страной-спонсором терроризма. В этих действиях на данный момент нет юридической силы, однако таким образом ключевые западные политические организации поддержали позицию Украины и морально осудили действия России, видя их террористическими, или не имеющими рационального объяснения и морального оправдания. Россия, в свою очередь, всячески пытается обвинить в терроризме Украину, но широкого консенсуса эти обвинения не находят.
Война России против Украины меняет восприятие терроризма
В результате глобальной борьбы с терроризмом, которую запустил в ответ на 9/11 президент США Джордж Буш-младший, а также кровавой деятельности появившегося вследствие этой борьбы ИГИЛа, в западном мире терроризм стал синонимом исламизма, а мусульмане в западных странах стали так называемым «подозреваемым сообществом», на которых сразу падает подозрение, если где-то на западе происходит теракт.
В России наблюдалась та же тенденция - Путин первым поддержал Буша-младшего в международной борьбе с исламистами, записав заодно в террористы, преступники и бандиты чеченцев, боровшихся за независимость Чечни от России. Часть чеченцев действительно приняла исламистскую идеологию и некоторые из них совершили теракты в России и в западных странах, усугубив ассоциацию чеченцев с террористами. Также Вооруженные силы России, выступая в Сирии за режим Башара Асада, боролись вместе с США и другими странами против ИГИЛа.
Однако когда 22 марта 2024 года произошел теракт в «Крокус Сити Холле», который сразу стали сравнивать с Норд-Остом (терактом в здании Театрального центра на Дубровке в 2002 году, в ходе которого террористы требовали вывода российских войск из Чечни), версии про чеченцев и ИГИЛ не то что не стали доминирующими, но и вызвали недоумение и удивление, несмотря на предупреждения США и Ирана, а также заявления самого ИГИЛа.
Когда началась стрельба в «Крокусе», паблики Телеграм-каналов взорвались от фото и видео, на которых было хорошо видно людей в военной форме без каких-либо черных масок, целенаправленно расстреливавших людей так, что в их военном опыте или натренированности сомневаться было трудно. Подорвав огромное здание «Крокус Сити Холла» (что тоже было сделано на высоком уровне «профессионализма»), им удалось скрыться.
В Телеграм-каналах и в комментариях к прямому эфиру «Дождя» доминировала версия «Рязанский сахар 2.0», или косвенное обвинение в теракте российских спецслужб. Когда же ответственность взял на себя ИГИЛ, люди призадумались. И действительно - примеров инфильтрации спецслужб в террористические группировки и различного ими манипулирования можно привести немало.
Для российского режима версия ответственности за теракт ИГИЛа оказалась совсем неудобной. Террорист - это ведь абсолютное, неподдающееся разуму зло, и эту роль в ситуации войны с Украиной России важно увязать именно с Украиной, чтобы убедить в этом в первую очередь мировое сообщество, чтобы оно не поддерживало украинцев, видя в них террористов. Именно это в свое время лишило мировой поддержки Чечню - после совершенных терактов чеченцев стали считать террористами, а не борцами за свободу.
Камень в свой огород получили и поддерживающие Украину США, в которых российский политический дискурс видит корень всего зла - раз предупредили, значит, сами и совершили. В сторону предупредившего Ирана таких обвинений не последовало.
По поводу ИГИЛа же Путин заявил, что этой группировке нет причин атаковать Россию, так как Россия - многонациональная страна, в которой уживается много наций и религий. Однако, во-первых, ФСБ заявила о предотвращении атаки ИГИЛ-К на московскую синагогу 7 марта 2024 года. Также мы видим, как россиянам демонстрируют искалеченных и изуродованных пытками таджиков, усугубляя ассоциацию между мусульманами и террористами, а также апеллируя к ультранационалистам, которые поддерживают войну против Украины, но критикуют власть за слишком мягкую миграционную политику.
Теперь россияне родом из Средней Азии, которые и так столетиями являлись объектом дискриминации, почувствуют на себе все последствия теракта. Не почувствовать их при таком раскладе должны только российские спецслужбы, медленное реагирование которых на теракт при наличии конкретного предупреждения остается за той самой гранью понимания.
ИГИЛ-К - кто это и насколько они опасны?
ИГИЛ-К, или Хорасанская ветвь «Исламского государства», об атаке которой Россию предупреждали США и Иран, действует в Афганистане преимущественно против «Талибана», однако все остальные государства также являются их врагами в силу разных причин - США и Россия, в числе прочего, за их военные действия в Сирии. ИГИЛ-К, например, совершила теракт в аэропорту Кабула в августе 2021 года, когда оттуда массово попытались улететь американцы и афганцы после захвата власти в Афганистане группировкой «Талибан».
По сведениям международной НКО Counter-Extremism Project, с 2020 года ИГИЛ-К предпринимает постоянные попытки совершить сложные террористические атаки в Европе. Летом 2020 года власти Германии арестовали связанную с ИГИЛ-К террористическую ячейку в Германии, которая, по словам федерального прокурора Германии, планировала напасть на американские военные объекты в Германии.
Летом 2023 года в Германии и Нидерландах были арестованы еще несколько связанных с ИГИЛ-К ячеек. В декабре 2023 года власти Германии и Австрии арестовали членов ИГИЛ-К, которые планировали совершить нападения на мероприятия в Европе во время рождественских праздников. 24 марта 2024 власти Германии арестовали двух афганских членов ИГИЛ-К, которых было основание подозревать в планировании терактов в Швеции.
Выводы
Из этого следует, что угроза ИГИЛ-К реальна, но сотрудничество спецслужб различных государств, а также Интерпола и Европола достаточно эффективно в предотвращении атак. В области борьбы с исламистскими группировками ИГИЛ и «Аль-Каида» международное сотрудничество особенно налажено, отсюда и предупреждения России вплоть до места теракта.
Следовательно, ответственность ИГИЛ-К за теракт в Крокусе вполне реальна, учитывая, что все силы российских спецслужб брошены на войну с Украиной, оппозицией и сообществом ЛГБТ, которые для России являются намного более страшными террористами, чем ИГИЛ.