ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Теракт в «Крокус Сити Холле»: почему Россия обвиняет Украину, а не ИГИЛ?

Война России против Украины меняет восприятие терроризма

В результате глобальной борьбы с терроризмом, которую запустил в ответ на 9/11 президент США Джордж Буш-младший, а также кровавой деятельности появившегося вследствие этой борьбы ИГИЛа, в западном мире терроризм стал синонимом исламизма, а мусульмане в западных странах стали так называемым «подозреваемым сообществом», на которых сразу падает подозрение, если где-то на западе происходит теракт.

В России наблюдалась та же тенденция - Путин первым поддержал Буша-младшего в международной борьбе с исламистами, записав заодно в террористы, преступники и бандиты чеченцев, боровшихся за независимость Чечни от России. Часть чеченцев действительно приняла исламистскую идеологию и некоторые из них совершили теракты в России и в западных странах, усугубив ассоциацию чеченцев с террористами. Также Вооруженные силы России, выступая в Сирии за режим Башара Асада, боролись вместе с США и другими странами против ИГИЛа.

Однако когда 22 марта 2024 года произошел теракт в «Крокус Сити Холле», который сразу стали сравнивать с Норд-Остом (терактом в здании Театрального центра на Дубровке в 2002 году, в ходе которого террористы требовали вывода российских войск из Чечни), версии про чеченцев и ИГИЛ не то что не стали доминирующими, но и вызвали недоумение и удивление, несмотря на предупреждения США и Ирана, а также заявления самого ИГИЛа.