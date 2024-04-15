Новый законопроект уберет автомобили с тротуаров и ограничит скорость самокатов

Законопроект также предусматривает изменение правил парковки для эдектросамокатов и даст право самоуправлениям определять зоны с ограничением скорости. Для повышения безопасности уязвимых участников дорожного движения транспортные должны будут сохранять дистанцию в 1,5 метра с велосипедистами и водителями мопедов.

«Проще говоря, пешеходам, будь то дети, пенсионеры или родители с колясками, не придется пробираться между стоящими на тротуаре автомобилями. Для машин - автомобильная дорога, для пешеходов - тротуар. Вот как просто все будет», - сказал Михал.

Важным изменением также являются более четкие правила парковки самокатов. Впредь самокаты нужно будет парковать параллельно краю тротуара и не более чем в 20 сантиметрах от края велодорожки. Также при парковке самоката вдоль дороги нужно будет оставлять другим участникам движения не менее 1,5 метра свободного пространства. Изменение законодательства дает право самоуправленим устанавливать зоны с более низкими ограничениями скорости для электросамокатов.

«Чтобы самокаты не были для нас угрозой, мы устанавливаем правила их парковки и даем самоуправлениям возможность ограничивать их движение там, где это считается необходимым - например, у детских садов или на перегруженных улицах», - пояснил Михал.

По словам министра, в прошлом году было зарегистрировано более 300 ДТП с участием электросамокатов. «Совместными усилиями водителей, самоуправлений и предприятий мы можем сократить это число. Я рекомендую местной общине разумно использовать свои возможности для инвестирования и финансирование Министерства климата для того, чтобы вложиться в развитие велосипедных дорожек с установленными ограничениями скорости - это повысит безопасность на дорогах».

Третья поправка касается повышения безопасности уязвимых участников дорожного движения. Впредь механические транспортные средства должны будут проезжать мимо велосипедистов и водителей мопедов с дистанцией в 1,5 метра.

В-четвертых, по предложению Министерства внутренних дел и полиции устанавливается предлагается ввести нормы промилле алкоголя для водителей легких индивидуальных средств передвижения, велосипедистов и водителей мини-мопедов: 0,5 промилле, или 0,25 миллиграмма алкоголя в одном литре выдыхаемого воздуха. Сейчас при проверке таких водителей на трезвость полиция руководствуется субъективными оценками. Ясный предел облегчит поддержание общественного порядка и даст возможность каждому самому оценить свое состояние.