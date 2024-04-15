«Осиновскому должно быть стыдно»: Яан Тоотс о смене власти в Таллинне

Postimees сообщил, что представители Центристской партии перед голосованием за кандидатуру нового мэра Таллинна пытались отыскать среди депутатов городского собрания тех, кого можно подкупить. Депутат Игорь Грязин рассказал, что один из лидеров Центристской партии Яан Тоотс попытался его усадить в свой автомобиль перед голосованием. «Я ответил, что спасибо, нет, - вспоминает Грязин. – Когда идут решающие выборы, на которых важен каждый голос, не садись в машину, не заходи в лифт, и не ешь вне дома». Rus.Postimees уточнил у самого Тоотса сюжет с подкупом депутатов.