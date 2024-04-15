Человек ударил ножом вломившегося в квартиру знакомого

По сообщению полиции, в волости Тарту 27-летний мужчина ударил ножом вломившегося в квартиру 28-летнего мужчину, у которого с собой была металлическая балка.

Вторгшийся в квартиру мужчина пострадал и скорая помощь доставила его в больницу. В понедельник его выписали на домашнее лечение.

Полиция задержала на месте 27-летнего мужчину и после дачи показаний отпустили его.

«По предварительным данным, взлом был вызван прошлыми оскорблениями в общении между членами семей и знакомыми участников инцидента. Одна из версий уголовного дела - ранивший взломщика мужчина действовал в порядке самообороны», - сказала BNS окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кюлли Сакс.