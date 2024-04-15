Полиция предупреждает: в Эстонии активно распространяются фальшивые деньги

С начала апреля в полицию поступило фальшивых купюр в 20 евро на сумму почти 1200 евро. По словам руководителя службы по расследованию тяжких преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Вячеслава Миленина, сейчас в обороте очень качественные подделки.

«Полиция расследует эти случаи и работает над поимкой преступников. Мы просим как компании, так и людей, использующих наличные, быть бдительными при использовании наличных. Подлинность наличных можно проверить с помощью специального прибора или методом «пощупать-посмотреть-наклонить». Если вы подозреваете, что деньги фальшивые, обратитесь в полицию или ближайший банк», - сказал он.