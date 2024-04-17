Без них не было бы «Нарвской Венеции»: Нарвский рыболовный клуб готовится к своему юбилею

После возникновения Нарвского водохранилища на его берегу существовали портовые территории, объединенные названием «Кулгуский порт», которые облюбовали рыбаки и сборщики ягод. Вначале тут стихийно возник так называемый «Шанхай» с беспорядочной застройкой деревянными сарайчиками для лодок. В 1959 году местные рыбаки создали здесь «Нарвский клуб рыболовов». А 13 мая 1969 года исполком Нарвы принял решение по отводу земельного участка для строительства лодочных гаражей в районе Кулгу.

И постепенно в этом месте вырос причудливый район узких каналов, по берегам которых располагались рядами гаражи для лодок и катеров, объединившиеся в кооператив, со временем преобразованный в товарищество. Город и местные предприятия помогали отсыпать новые линии, на которых желающие строили свои лодочные «дачи». Организации нарвских рыболовов насчитывали тысячи членов. Вот так и возникло это уникальное по своей структуре место, нынче называемое «Нарвской Венецией».

Нарва и Культурная столица Европы

Пять лет назад Нарва сделала попытку добиться звания Культурной столицы Европы 2024 года. И тогда информация о нарвском районе Кулгу как об уникальном месте, сравнимом, например, с итальянскими достопримечательностями, стала составной частью финальной заявки от Нарвы на этот престижный титул. По мнению составителей заявки, «Кулгу/«Нарвская Венеция» - это бережно хранимый секрет, для открытия которого следует свернуть с протоптанной тропы и позволить Нарве себя удивить.