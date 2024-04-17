Нарвский рыболовный клуб и HÜ Kulgu Paadigaraazid в мае этого года отметят соответственно 65-ю и 55-ю годовщину со дня основания организаций. «Ну и что здесь такого», может спросить кто-то, кто не знает, что благодаря этим организациям и возникло уникальное место, поэтично называемое теперь «Нарвской Венецией». Речь идет о районе Нарвы под названием Кулгу.
Без них не было бы «Нарвской Венеции»: Нарвский рыболовный клуб готовится к своему юбилею
Район Кулгу когда-то был жизненно важным для существования и процветания Нарвы. Это место в давние времена было удобным перевалочным узлом интенсивного движения большого количества разнообразнейших товаров. Некоторые историки называют его частью древнего трафика, известного как «путь из варяг в греки». А бурный рост промышленного производства в позапрошлом столетии привел к созданию под Нарвой, рядом с Кулгу, знаменитой когда-то Кренгольмской мануфактуры.
Для строительства фабрик и фабричных городков понадобилось много качественного кирпича, и его производил завод в Кулгу, к которому даже подвели железную дорогу. Кстати, об очень высоком качестве этого кирпича красноречиво говорят до сих пор прочно стоящие так называемые нарвские казармы в районе Кренгольма, а также Нарвский Воскресенский собор.
И в самом Кулгу тогда жизнь просто кипела: здесь был большой порт, в который с верхнего течения реки Нарвы постоянно приходили суда с пассажирами и товарами. Шла активная перевалка сплавного леса, отсюда увозили соль, сахар, бочки с сельдью, керосин, текстиль. Место было богатым, даже набережную одноименной реки Кулгу отделали гранитными плитами.
Как «Шанхай» превратился в «Венецию»
В советский период (в 1955-1956 годы) было осуществлено затопление территорий под Нарвское водохранилище. В зону затопления попали многие населенные пункты, в том числе деревни Сур-Жердянка, Устье-Жердянка, Вяска, Низы, Усть-Чернова, Ус-Рантова. И район Кулгу оказался побережьем рукотворного «моря».
После возникновения Нарвского водохранилища на его берегу существовали портовые территории, объединенные названием «Кулгуский порт», которые облюбовали рыбаки и сборщики ягод. Вначале тут стихийно возник так называемый «Шанхай» с беспорядочной застройкой деревянными сарайчиками для лодок. В 1959 году местные рыбаки создали здесь «Нарвский клуб рыболовов». А 13 мая 1969 года исполком Нарвы принял решение по отводу земельного участка для строительства лодочных гаражей в районе Кулгу.
И постепенно в этом месте вырос причудливый район узких каналов, по берегам которых располагались рядами гаражи для лодок и катеров, объединившиеся в кооператив, со временем преобразованный в товарищество. Город и местные предприятия помогали отсыпать новые линии, на которых желающие строили свои лодочные «дачи». Организации нарвских рыболовов насчитывали тысячи членов. Вот так и возникло это уникальное по своей структуре место, нынче называемое «Нарвской Венецией».
Нарва и Культурная столица Европы
Пять лет назад Нарва сделала попытку добиться звания Культурной столицы Европы 2024 года. И тогда информация о нарвском районе Кулгу как об уникальном месте, сравнимом, например, с итальянскими достопримечательностями, стала составной частью финальной заявки от Нарвы на этот престижный титул. По мнению составителей заявки, «Кулгу/«Нарвская Венеция» - это бережно хранимый секрет, для открытия которого следует свернуть с протоптанной тропы и позволить Нарве себя удивить.
«Вы когда-нибудь бывали в Венеции? А в Нарвской Венеции? Это тайная и чарующая часть Нарвы напоминает итальянский магнит для туристов - каналы, лодки, спуск по лестнице к воде. Так же, но все-таки иначе», - именно так было сказано в Facebook на странице «Нарва - культурная столица Европы 2024». Однако тогда амбициозным мечтам нарвитян не суждено было сбыться - титул Культурной столицы Европы 2024 года перехватил город Тарту.
Художества на Кулгу
Но эстафетную палочку уникальности «Нарвской Венеции» подхватила арт-резиденция Нарвы (NART). Эта созданная в 2015 году в Нарве уникальная культурная платформа находится недалеко от района Кулгу, в историческом здании виллы, построенной в свое время для директора Кренгольмской мануфактуры. В NART проходят выставки, лекции и учебные семинары.
Международная программа резиденции открыта для художников, работающих в таких областях как искусство, музыка, постановка спектаклей, архитектура, дизайн, кино, литература, кураторская практика и т. д. Программа способствует творческому обмену между практикующими в разных областях художниками и укреплению связей с местным сообществом.
Творческие работники NART по достоинству оценили уникальность «Нарвской Венеции» и включили ее в свои международные планы. Летом 2022 года Нарвская арт-резиденция успешно провела проект «Посольства NART - VENICE EMBASSY». Затем этот проект продолжился, и обитатели «Нарвской Венеции» продолжают принимать у себя творческих гостей.
Жюри NART для проекта выбирает художников, которые знакомятся с районом Кулгу и проводят свои арт-проекты, напрямую с ним связанные. В результате в течение сезона в «Нарвской Венеции» проходят общественные мероприятия, встречи, концерты, где художники и местные жители могут ближе познакомиться друг с другом и узнать больше о различных видах искусства.
Данный проект осуществляется в сотрудничестве с Британским Советом в Эстонии в рамках Программы культурного взаимодействия «Люди - людям».
Стоит еще добавить, что путешествие по «Нарвской Венеции» для гостей фестиваля Station Narva, программа которого включала в прошлом году это приключение, оставила у них тоже неизгладимые впечатления.
Жизнь продолжается
Нынешней весной члены Нарвского клуба рыболовов и HÜ Kulgu Paadigaraazid готовятся к празднованию юбилеев своих организаций, которое планируют провести 18 мая. По словам члена правления HÜ Kulgu Paadigaraazid Владимира Матвеева, в программе праздника традиционно намечен конкурс рыбной ловли, потом определение его победителей, а также угощение ухой всех присутствующих, беспроигрышная лотерея, музыкальное сопровождение и неформальное общение.
Несмотря на то, что у членов клуба сегодня есть немало сложностей (это и зарастание каналов, и необходимость переоформления статуса организации, и проблемы с дамбой, и неактивность молодежи), старожилы не падают духом. Праздник есть праздник, и жизнь продолжается! Нарвский клуб рыболовов приглашает всех желающих на свой юбилейный день рождения.