ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Я бы хотел снова стать ребенком»: новый нарвский детсад вызывает зависть даже у взрослых

Всего новый детский сад будет вмещать шесть групп, включая четыре обычные и две ясельные, общей численностью до 128 детей. Теперь это будет полностью эстонский детский сад, хотя раньше в нем было больше групп с погружением в эстонский язык. Вместе со сменой здания (и названия) в детском саду произошло еще одно важное изменение: Хели Адамович на посту директора сменила бывший завуч, Елена Киссин.

Адамович выразила радость в связи с тем, что обязанности будет исполнять именно Киссин, и пожелала ей успехов. «Новое здание прекрасно, и хотя дети тут только четвертый день, приходят сюда с радостью и уже гордятся этим местом», - заявила Адамович на торжественной церемонии.

Сама Елена Киссин говорит, что пока не все готово и не все распаковано, но дети уже словно привыкли к новому зданию. По мнению директора, здание очень удобное, продуманное. «Свою руку к проектированию приложила Хели, она общалась с проектировщиками, ездила в Таллинн, для нее было важно, чтобы здесь все было максимально сделано для детей», - сказала Киссин.

Мэр Нарвы Яан Тоотс тоже выразил восхищение новым зданием, добавив, что и сам не прочь бы стать ребенком, чтобы походить в такой детский сад.