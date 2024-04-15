В понедельник, 15 апреля, состоялось торжественное открытие Нарвского городского детского сада Vanalinna. Раньше этот детсад носил название Punamütsike (Красная Шапочка) и располагался в старом здании на улице Креэнхольми. Теперь же он больше напоминает шикарный санаторий для детей.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Я бы хотел снова стать ребенком»: новый нарвский детсад вызывает зависть даже у взрослых
Всего новый детский сад будет вмещать шесть групп, включая четыре обычные и две ясельные, общей численностью до 128 детей. Теперь это будет полностью эстонский детский сад, хотя раньше в нем было больше групп с погружением в эстонский язык. Вместе со сменой здания (и названия) в детском саду произошло еще одно важное изменение: Хели Адамович на посту директора сменила бывший завуч, Елена Киссин.
Адамович выразила радость в связи с тем, что обязанности будет исполнять именно Киссин, и пожелала ей успехов. «Новое здание прекрасно, и хотя дети тут только четвертый день, приходят сюда с радостью и уже гордятся этим местом», - заявила Адамович на торжественной церемонии.
Сама Елена Киссин говорит, что пока не все готово и не все распаковано, но дети уже словно привыкли к новому зданию. По мнению директора, здание очень удобное, продуманное. «Свою руку к проектированию приложила Хели, она общалась с проектировщиками, ездила в Таллинн, для нее было важно, чтобы здесь все было максимально сделано для детей», - сказала Киссин.
Мэр Нарвы Яан Тоотс тоже выразил восхищение новым зданием, добавив, что и сам не прочь бы стать ребенком, чтобы походить в такой детский сад.
По словам архитектора и проектировщика Маркуса Каасика, самой трудной задачей было вписать здание в городской ландшафт, особенно с учетом того, что оно располагается на территории Старого города. «Места было не так много, поэтому детские площадки, например, у нас есть на крыше. Также вы не увидите здесь вентиляционных труб - они спрятаны под землю», - рассказал Каасик, добавив, что на проектирование ушел год, а самым дорогим, как всегда, стало строительство.
Здание, действительно, потрясающее, и не имеет ничего общего со старыми советскими постройками, в которых сейчас находится большинство нарвских детских садов. В детском саду Vanalinna есть все и даже больше, в том числе и бассейн с сауной! Практически все хорошо продумано и отлично спроектировано, специально для детей, учтены даже мелочи: например, в уборных есть специальные маленькие раковины и унитазы, предназначенные для маленьких.
Основной холл довольно большой, кажется, что даже больше, чем у соседней Ваналиннаской гимназии. Киссин не исключает, что гостей и желающих приходить в новый садик будет много. «В повседневности этот зал будет использоваться как спортзал, музыкальный и отдельно столовая - за счет раздвижных дверей», - пояснила Елена Киссин.
Плата за место в новом детском саду не увеличится. Киссин рассказала, что никакого специального отбора, несмотря на увеличившееся количество желающих попасть в новый детский сад, не будет.
«Все идет на городском уровне. У нас есть общая городская система, куда подается заявление, и в порядке очереди дети будут приниматься в садик. Набором будет заниматься отдел культуры, а мы конкретно никого не выбираем», - сказала директор, уточнив, что у всех детей одинаковые права получить место в детском саду, невзирая на их уровень эстонского языка.