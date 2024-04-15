Член волостного собрания Тюри Стен Периллус предложил снизить заработную плату волостного собрания. Экономия касается зарплат председателя собрания, председателей комиссий и членов собрания. По словам Периллуса, такое изменение позволит сэкономить в общей сложности 23 000 евро в год.
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Депутат предложил снизить зарплаты членам волостного собрания
В проекте, составленном членом избирательного союза Tulevikuvald Türi Стеном Периллусом, более подробно написано, что среди других изменений есть желание снизить зарплату председателя собрания с 1500 евро до 1000 евро. Плата для членов собрания уменьшится с 72 евро до 36 евро, а плата для председателя постоянной комиссии уменьшится с 360 евро до 240 евро.