Депутат предложил снизить зарплаты членам волостного собрания

В проекте, составленном членом избирательного союза Tulevikuvald Türi Стеном Периллусом, более подробно написано, что среди других изменений есть желание снизить зарплату председателя собрания с 1500 евро до 1000 евро. Плата для членов собрания уменьшится с 72 евро до 36 евро, а плата для председателя постоянной комиссии уменьшится с 360 евро до 240 евро.

«Бюджет волости Тюри в последние годы оказался в очень напряженном состоянии. Мы дошли до ситуации, когда, чтобы сбалансировать бюджет, волостной управе для виду приходится повышать процент получаемого подоходного налога физических лиц. Нынешняя власть, избирательный союз Koduvald Türi и EKRE, говорили о возможной экономии, но до действий не дошло. Как член волостного собрания я обеспокоен состоянием нашего бюджета, и для его улучшения и был разработан проект», - пояснил Периллус.