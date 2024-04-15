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Маргус Цахкна: МИД направит Ирану дипломатическую ноту, чтобы вернуть жителя Эстонии домой

Тарво Мадсен
, журналист
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Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна. Фото: Mihkel Maripuu

Эстония планирует направить Ирану дипломатическую ноту, осуждающую нападение на Израиль и требующую освобождения задержанного Ираном жителя Эстонии.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна сообщил Postimees, что работа по возвращению жителя Эстонии продолжается, при этом поддерживается связь как с посольством Ирана в Хельсинки, так и с Португалией, под флагом которой ходило задержанное судно. МИД Эстонии также поддерживает связь с эстонской компанией, оперировавшей судном. «Из Ирана поступила информация, что опасности для здоровья членов команды экипажа нет. Я надеюсь, что мы сможем, по крайней мере, как можно скорее вернуть нашего человека в Эстонию. Решение вопроса продолжается, и для этого мы также используем помощь стран-партнеров», - сказал Цахкна.

Он выразил мнение, что Иран, вероятно, не имеет прямой заинтересованности в удержании экипажа судна. «Мне кажется, что целью захвата судна был не сам контейнеровоз, а вся эта операция как таковая. Есть утверждения, что судно нарушило какие-то территориальные границы, но мы в этом не уверены. Мы пока ничего об этом не знаем и требуем информации», - добавил министр.

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