Маргус Цахкна: МИД направит Ирану дипломатическую ноту, чтобы вернуть жителя Эстонии домой

Министр иностранных дел Маргус Цахкна сообщил Postimees, что работа по возвращению жителя Эстонии продолжается, при этом поддерживается связь как с посольством Ирана в Хельсинки, так и с Португалией, под флагом которой ходило задержанное судно. МИД Эстонии также поддерживает связь с эстонской компанией, оперировавшей судном. «Из Ирана поступила информация, что опасности для здоровья членов команды экипажа нет. Я надеюсь, что мы сможем, по крайней мере, как можно скорее вернуть нашего человека в Эстонию. Решение вопроса продолжается, и для этого мы также используем помощь стран-партнеров», - сказал Цахкна.