Мэр Таллинна Евгений Осиновский сказал на пресс-конференции в понедельник, что не позднее 31 мая городские газеты, онлайн-издания и телепередачи, которые производит город, прекратят свою работу.

«Прекратить выпуск городских СМИ в одночасье невозможно из-за обязательств перед партнерами города. Этот процесс должен быть тщательно спланирован. В последний раз новости Linnameedia можно будет почитать и посмотреть 31 мая, это также дает возможность установить разумный срок уведомления сотрудников, - сказал мэр города Евгений Осиновский. - Закрытие городских СМИ в их нынешнем виде позволит городу значительно сократить расходы в будущем».

«Технически это процесс, который должен подготовить директор по коммуникации, он касается трудовых договоров, договоров о поставке, договоров об аренде, по которым нужно будет провести переговоры. Это нужно будет сделать спокойно, продуманно и вежливо по отношению к людям. Эта работа должна быть проделана не позднее 31 мая, независимое производство контента городских СМИ в нынешнем виде прекратится», - сказал Осиновский.

Это, по его словам, позволит сэкономить несколько миллионов евро в год, которые можно будет использовать более целесообразным образом.

Центру стратегического управления Таллинна поручено подготовить к 15 мая и представить городской управе проект постановления об изменениях в структуре и составе городской службы коммуникации.

По состоянию на 15 апреля 2024 года в городских СМИ, входящих в состав Таллиннской службы коммуникации, работают 39 человек. Единовременное сокращение этих сотрудников является коллективным. Процедура коллективного сокращения, проводимая в установленные сроки при участии Кассы страхования от безработицы и сокращаемых работников, займет не менее одного месяца. Работодатель может уведомить работника о расторжении трудового договора только после завершения процедуры Кассой страхования от безработицы. Трудовой договор может быть расторгнут только через 30 календарных дней после получения уведомления. Таким образом, с момента принятия решения до фактического расторжения трудовых договоров пройдет не менее двух месяцев.