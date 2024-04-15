Таллиннская горуправа сменила состав совета Таллиннской стоматологической клиники

Мэр Евгений Осиновский объяснил решение об отзыве членов совета тем обстоятельством, что они недостаточно хорошо справились с функцией надзорного органа.

Горуправа назначила в состав совета главного бухгалтера города Каю Вахар, городского канцлера Таллинна Кайри Вахер и городского секретаря Прийта Лелло.

«На них возложена ответственность в ближайшие дни принять дальнейшие решения об управлении, чтобы гарантировать в дальнейшем нормальную работу целевого учреждения, трудовой мир в коллективе, а также гарантировать, что средствами города не будут в дальнейшем злоупотреблять», - сказал Осиновский.

Служба внутреннего контроля города Таллинна провела проверку деятельности SA Tallinna Hambakliinik и выяснила, что прежние проблемы управления, носившие долгосрочный характер, остаются нерешенными. Были ли члены совета в неведении относительно данных проблем, выясняется.

В начале апреля исполняющая обязанности мэра Мадле Липпус предложила городской управе отозвать совет SA Tallinna Hambakliinik в связи с долгосрочными управленческими проблемами, на которые два года назад указала и городская служба внутреннего контроля во время повторной поверки.

«Уже в то время служба внутреннего контроля обнаружила системные проблемы в управлении клиникой и дала рекомендации, призванные улучшить руководство учреждением. К сожалению, эти замечания и рекомендации не были выполнены и ранее выявленные недостатки не были устранены. Анализ результатов нынешнего аудита выявил, что проблемы в управлении сохранились», - пояснила Липпус.