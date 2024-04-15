Россия высылает эстонского дипломата

В понедельник глава МИД Маргус Цахкна сообщил, что в России вызвали эстонского временного поверенного в делах и вручили ему дипломатическую ноту, в которой один эстонский дипломат объявляется персоной нон грата. Он должен будет покинуть Россию в течение недели.