В понедельник глава МИД Маргус Цахкна сообщил, что в России вызвали эстонского временного поверенного в делах и вручили ему дипломатическую ноту, в которой один эстонский дипломат объявляется персоной нон грата. Он должен будет покинуть Россию в течение недели.
Россия высылает эстонского дипломата
«Ход России был ожидаем и известен заранее, поскольку это ответный шаг на высылку одного российского дипломата из Эстонии 19 марта», - сказал Цахкна.
«Эстония выслала российского дипломата, поскольку российское посольство недопустимо вмешалось во внутренние дела и процесс правосудия Эстонии. Эстония не допускает на своей территории организованные российскими спецслужбами гибридные операции против безопасности и мы реагируем на них незамедлительно», - сказал глава МИД.