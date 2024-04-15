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Россия высылает эстонского дипломата

BNS
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Вид на Спасскую башню Кремля, Москва, 23 марта 2024 года.
Вид на Спасскую башню Кремля, Москва, 23 марта 2024 года. Фото: TATYANA MAKEYEVA / AFP

В понедельник глава МИД Маргус Цахкна сообщил, что в России вызвали эстонского временного поверенного в делах и вручили ему дипломатическую ноту, в которой один эстонский дипломат объявляется персоной нон грата. Он должен будет покинуть Россию в течение недели.

«Ход России был ожидаем и известен заранее, поскольку это ответный шаг на высылку одного российского дипломата из Эстонии 19 марта», - сказал Цахкна.

«Эстония выслала российского дипломата, поскольку российское посольство недопустимо вмешалось во внутренние дела и процесс правосудия Эстонии. Эстония не допускает на своей территории организованные российскими спецслужбами гибридные операции против безопасности и мы реагируем на них незамедлительно», - сказал глава МИД.

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