Хана Лахе (24 года) является членом комиссии Рийгикогу по окружающей среде, и климатическая политика близка ее сердцу. По ее словам, реформа управления отходами необходима, а доходы от сопутствующего повышения цен можно направить на создание более чистой окружающей среды.
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Самый молодой член Рийгикогу: наше поколение обвиняют в том, что мы снежинки
Мы встречаемся с реформисткой Лахе в здании Рийгикогу . Встречая Postimees, она вежлива и приветствует всех, кто попадается нам навстречу, когда мы идем из вестибюля через здание в кафе.