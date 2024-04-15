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Самый молодой член Рийгикогу: наше поколение обвиняют в том, что мы снежинки

Аймур-Яан Кескель
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Хана Лахе в большом зале Рийгикогу.
Хана Лахе в большом зале Рийгикогу. Фото: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix Baltics

Хана Лахе (24 года) является членом комиссии Рийгикогу по окружающей среде, и климатическая политика близка ее сердцу. По ее словам, реформа управления отходами необходима, а доходы от сопутствующего повышения цен можно направить на создание более чистой окружающей среды.

Мы встречаемся с реформисткой Лахе в здании Рийгикогу . Встречая Postimees, она вежлива и приветствует всех, кто попадается нам навстречу, когда мы идем из вестибюля через здание в кафе.

Мы говорим о ее карьере, о существующих в политике предубеждениях в отношении молодых женщин, проблемах окружающей среды и Кае Каллас. Она представляет остроумные взгляды на несколько тем.

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