«Показательное выступление». Что ждет Ближний Восток после налета Ирана на Израиль

Л.Х.: Сейчас очень опасный момент, потому что эти события продемонстрировали, как выражаются западные политики, дерзость Ирана.

Я полагаю, Иран чувствует себя очень уязвимым в военном отношении перед Израилем и США, и это чувство уязвимости часто транслируется в дерзость.

Так что я не думаю, что на этом напряженность в отношениях Ирана и Израиля закончится. И тем важнее, чтобы западные союзники имели комплексную стратегию противостояния с Ираном.

ПВО Израиля отражает иранский удар. Фото: Reuters

Би-би-си: Стало ли отражение этого налета демонстрацией возможностей ПВО Израиля, которая смогла перехватить большинство иранских ракет и дронов?

Л.Х.: Да, стало. И кроме того, я думаю, Израиль показал Ирану, что он не одинок. Успех в перехвате ракет в эту субботу во многом зависел от США, к тому же их союзники в регионе, такие как Иордания и Египет, тоже помогли Израилю защититься от Ирана. Это обстоятельство было очень хорошо проиллюстрировано после удара, и это был сигнал Тегерану.

Иран же продемонстрировал, что является серьезной военной силой - но этой силы недостаточно, чтобы победить Израиль.

Би-би-си: Примут ли США участие в ударе по Ирану, если Израиль решит его нанести?