«Новости в 7» за 15 апреля: трудные «роды» таллиннской коалиции, полиция взялась за лихачей по наводке жителей страны, как зажигают огонь Олимпиад и кому подойдет тренировка по калистенике

Сегодня в выпуске:

- Смена власти в Таллинне завершилась, к управлению приступила коалиция из четырех партий. Как проходили выборы мэра и почему решающий голос вновь поступил от перебежчика-центриста - в нашем репортаже

- Это важно: народонаселение Эстонии продолжает сокращаться; количество краж из магазинов резко растет

- Более двух тысяч четырехсот сообщений о нарушениях скоростного режима отправили полиции жители страны в ходе специальной акции. Сегодня стражи порядка начали усиленные проверки в местах, где отмечено больше всего случаев опасного лихачества на дорогах.

- Завтра олимпийский огонь начнет свой путь из Греции в Париж, столицу летних олимпийских игр 2024 года. Как проходит церемония зажжения священного пламени?

- Это интересно: эстонские ВУЗы проведут в Ида-Вирумаа студенческие дни и как выглядит Собор Парижской богоматери через пять лет после пожара

- Забудьте про монотонные и скучные тренировки в душном зале! Укрепить свои мышцы и создать прекрасную фигуру можно с помощью веса собственного тела и знакомых всем упражнений на уличных турниках! С эффектом кaлистеники знакомилась наш корреспондент.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 15 апреля.