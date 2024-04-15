В США начался суд над Трампом по делу о выплатах порнозвезде

В понедельник, 15 апреля, в Нью-Йорке начался суд против Дональда Трампа по делу о сокрытии им денежных переводов порнозвезде Сторми Дэниэлс, сообщает агентство AFP. Трамп первый экс-президент в истории США, который стал фигурантом уголовного судебного процесса.

Сторми Дэниэлс против Трампа

Год назад прокуратура Манхэттена предъявила Трампу обвинения в фальсификации документов с целью сокрытия факта выплаты 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Дэниэлс утверждает, что познакомилась с бизнесменом на благотворительном турнире по гольфу в 2006 году и имела с ним тайную интимную связь, когда жена Трампа Мелания только родила ребенка. Порноактриса угрожала выступить с разоблачениями во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году. Согласно обвинению, 130 тысяч долларов, выплаченные из избирательных фондов, были платой за ее молчание.

Деньги бывшей порноактрисе передал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, который выступит на суде свидетелем обвинения. Эти расходы были оформлены как оплата юридических услуг. Дональд Трамп отрицает интимную связь с Дэниэлс, а также факт незаконного использования предвыборных фондов.

Трампу предъявлены обвинения по 34 пунктам