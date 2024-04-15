Для пярнуских полицейских первый день измерения скорости был достаточно насыщенным: к обеду было составлено столько же протоколов, сколько обычно оформляется за весь рабочий день. В пригороде на радар попался смелый водитель, который так сильно нажимал на педаль газа, что на экране радара появилось трехзначное число.
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На радар полиции попал спорткар, который ехал со скоростью 101 километр в час
Руководитель группы Пярнуского полицейского участка Эйво Эвертсоо, который днем находился на шоссе Таллинн-Пярну, только успел сказать репортеру Pärnu Postimees, что на этом участке дороги было тихо с момента прибытия полицейского патруля и что никто не рискнул превышать скорость на глазах полицейских, как тут же его коллега Ромек Окса посмотрел на цифры, появившиеся на экране радара, и удивленно сказал: «У этой серой машины скорость, наверное, была больше ста», - указывая на приближающейся спорткар.