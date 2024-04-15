На радар полиции попал спорткар, который ехал со скоростью 101 километр в час

Руководитель группы Пярнуского полицейского участка Эйво Эвертсоо, который днем ​​находился на шоссе Таллинн-Пярну, только успел сказать репортеру Pärnu Postimees, что на этом участке дороги было тихо с момента прибытия полицейского патруля и что никто не рискнул превышать скорость на глазах полицейских, как тут же его коллега Ромек Окса посмотрел на цифры, появившиеся на экране радара, и удивленно сказал: «У этой серой машины скорость, наверное, была больше ста», - указывая на приближающейся спорткар.