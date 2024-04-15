В Пылтсамаа подожгли известный ресторан, полиция арестовала подозреваемого

Сегодня около 16:00 в Центр тревоги поступил вызов на улицу Вески в Пылтсамаа. По словам представителя Южного спасательного центра, в кафе горели входная дверь и оконная рама.

К моменту прибытия спасателей сотрудница кафе уже успела ограничить возгорание огнетушителем и не допустить распространения огня во внутренние помещения.

Во время пожара в кафе было несколько человек, к счастью, никто из них не пострадал, сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны.

Полиция задержала 33-летнего мужчину по подозрению в поджоге недалеко от места происшествия. «Он был доставлен в Тартускую тюрьму, а точные обстоятельства происшествия и мотивы мужчины будут разъяснены в ходе уголовного дела, возбужденного полицией», - сказал представитель Департамента полиции и погранохраны.