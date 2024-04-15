Больше всего номеров мобильных телефонов потеряла компания Telia

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента защиты потребителей и технадзора, напомнив, что в конце января Telia объявила о существенном изменении ценовой политики, в результате чего стоимость некоторых пакетов увеличилась на 100%.

В качестве бонуса, как правило, предлагалось некоторое увеличение пропускной способности интернета. В общей сложности с начала года оператор потерял почти 4 000 клиентов, отмечает департамент.

К сетям Elisa в марте присоединились 1489 мобильных номеров и к Tele2 - 398 номеров.

В марте в мобильных сетях в Эстонии было перенесено в общей сложности 6387 мобильных номеров и 146 номеров стационарной связи, были отклонены 6831 заявка на перенос номеров мобильных телефонов и 102 заявки на перенос номеров стационарных телефонов.

В 2023 году больше всего мобильных номеров потеряла Tele2: 7094 номера покинули ее сеть. Elisa получила наибольшее количество номеров: в ее сеть было добавлено 5237 мобильных номеров, а в 2023 году к сети Telia присоединились 2528 номеров.

Количество перенесенных номеров отражает переход реальных номеров стационарных и мобильных телефонов от одного оператора к другому. Количество переместившихся номеров не имеет прямой зависимости от общего количества абонентов, присоединившихся или вышедших из компании связи, поскольку у одного абонента может быть несколько номеров, но при этом один абонентский договор.

Также статистика перемещения номеров не отражает изменения общего числа клиентов компаний связи в результате использования телефонных карт или заключения новых абонентских договоров и расторжения старых.