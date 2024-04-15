По мнению Игоря Хабала, члена правления крупнейшего в Эстонии агентства недвижимости Uus Maa, качество новостроек и набор дополнительных услуг, включенных в цену, сейчас как никогда высоки.
Эксперт: качество новостроек в Эстонии еще никогда не было таким высоким
По мнению Хабала, этот уровень может стать новым стандартом для рынка недвижимости, отмечается в переданном BNS комментарии. По его словам, на бумаге цены продажи новостроек не сильно упали, но за те же деньги застройщики предлагают гораздо больше, чем люди привыкли получать.
«Цены на предложения в новостройках статистически снизились до 10%, но, когда доходит до заключения сделки, оказывается, что в стоимость включены бесплатные, так сказать, дополнительное опции, а это значит, что реальная цена упала больше, чем кажется на бумаге. Квартиры стоят дорого, но люди получают за свои деньги больше, чем раньше. Если, например, в цену квартиры в новостройке стоимостью 200 тысяч бесплатно включена стоимость парковочного места и кладовой, это фактически означает дополнительное существенное снижение цены на 5–10%», - сказал Хабал.
«Бесплатные кладовые и парковочные места, качественная отделка и кухонная мебель предусмотрены значительно большим количеством договоров, чем раньше. В некоторых случаях мы также видим пятилетнюю гарантию на строительство. Каждый спад на рынке сопровождается какими-то позитивными изменениями, и может показаться, что большое количество дополнительных опций становится новым стандартом на рынке недвижимости», - отметил Хабал.
«В Латвии и Литве довольно много новых квартир пока продаются как "серая коробка", но на эстонском рынке это немыслимо. В том что касается отделки и общего уровня качества, мы уверенно движемся в сторону стран Северной Европы, где кухонная мебель, включённая в стоимость, уже является стандартом. Правда сейчас большинство застройщиков в Эстонии всё ещё выносят кухню в отдельный прайс, но, как правило, её всё же включают в окончательную стоимость квартиры. На самом деле, это вполне логично, потому что заказ кухни стоит дорого, и зачастую для покупателя будет наиболее выгодно и удобно, если кухня включена в стоимость квартиры и таким образом может быть профинансирована за счёт жилищного кредита», - рассказал Хабал.
По словам члена правления Uus Maa, сейчас лучше всего обстоят дела с продажей квартир в более дорогом сегменте, у покупателей которых есть деньги на счетах, и они просто ждут подходящего проекта. «Также существует действующий рынок для самых доступных новых квартир, где квадратный метр стоит 3000 евро, в этом случае цена является важнейшим фактором. Из-за невысокой цены в наиболее доступных новостройках наблюдается и обратная тенденция - застройщики стараются максимально уменьшить конечную цену, поэтому используют соответствующие материалы - например, вместо натурального деревянного пола кладут ламинатный паркет», - добавил Хабал.
«Поскольку экономический спад сильнее всего повлиял на покупательную способность представителей среднего класса, больше всего страдает продажа квартир среднего ценового диапазона и качества - с другой стороны, в случае с этими квартирами у покупателей больше всего возможностей для торга по ценам и в отношении дополнительных опций. Сейчас свои квартиры продают те застройщики, которые проявляют больше гибкости, чем другие», - прокомментировал Хабал.