В связи с избранием депутата Рийгикогу Пяртеля-Пеэтера Пере (Партия реформ) вице-мэром столицы в парламенте к работе приступит Урве Тийдус (Партия реформ).
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В Рийгикогу Пяртеля-Пеэтера Пере заменит Урве Тийдус
Согласно решению председательства Рийгикогу, полномочия Урве Тийдус завершились 31 марта в связи с освобождением Калле Лаанета от обязанностей члена правительства и восстановлением его полномочий в Рийгикогу. По окончании полномочий Тийдус получила компенсацию в размере трех месячных окладов, то есть 16 220,46 евро.