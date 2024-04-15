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В Рийгикогу Пяртеля-Пеэтера Пере заменит Урве Тийдус

Лоора-Элизабет Ломп
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Урве Тийдус.
Урве Тийдус. Фото: Sander Ilvest

В связи с избранием депутата Рийгикогу Пяртеля-Пеэтера Пере (Партия реформ) вице-мэром столицы в парламенте к работе приступит Урве Тийдус (Партия реформ).

Согласно решению председательства Рийгикогу, полномочия Урве Тийдус завершились 31 марта в связи с освобождением Калле Лаанета от обязанностей члена правительства и восстановлением его полномочий в Рийгикогу. По окончании полномочий Тийдус получила компенсацию в размере трех месячных окладов, то есть 16 220,46 евро.

«Закон о статусе члена Рийгикогу предусматривает, что при завершении полномочий члена правительства ему выплачивается единовременная компенсация, размер которой зависит от продолжительности его членства в Рийгикогу», - рассказала пресс-секретарь правительства Марис Мейессаар.

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