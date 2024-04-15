В Рийгикогу Пяртеля-Пеэтера Пере заменит Урве Тийдус

Согласно решению председательства Рийгикогу, полномочия Урве Тийдус завершились 31 марта в связи с освобождением Калле Лаанета от обязанностей члена правительства и восстановлением его полномочий в Рийгикогу. По окончании полномочий Тийдус получила компенсацию в размере трех месячных окладов, то есть 16 220,46 евро.