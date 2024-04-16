Как электростанции Украины выживают под ударами российских ракет

Развалины ТЭЦ Фото: BBC

Атака 22 марта была преднамеренной и разрушительной. Пять российских ракет попали в одно и то же место, повредив турбины, генераторы и трансформаторы, и вывели станцию из строя. Неделю спустя Россия снова нанесла удар по городским электростанциям.

Для Игоря Орловского это личное.

«Это как разрушенный дом. Это боль и слезы», — говорит заместитель директора станции, ведя меня по обломкам металла и камня к месту взрыва ракет.

Он работает здесь еще с советских времен.

«Это очень горькое чувство. Но в то же время это мобилизует, чтобы все это сделать, устранить, восстановить. Потому что мы понимаем ответственность свою, что за нами полуторамиллионный город, и без нас городу не обойтись. Город не выживет», — говорит он.

С начала полномасштабного вторжения было совершено шесть нападений на эту станцию, но мартовское стало самым разрушительным.

И деморализующим: инженерам потребовался год, чтобы отремонтировать одну из секций ТЭЦ, а через две недели после возобновления работы Россия нанесла удар точно по тому же месту.

Другие источники в энергетическом секторе рассказывают похожие истории о все более точных ударах. В прошлом, говорят они, ракеты не приземлялись на территории или наносили меньший ущерб.