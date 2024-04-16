Сильнейший диск-гольфист Эстонии получил внушительные призовые

Проведя в марте три не самых удачных турнира, Тамм сумел быстро собраться на Jonesboro Open. В день открытия он сыграл со счетом -9, к которому в следующем раунде добавил -7. В решающий день соревнований он вышел на четвертой позиции; от первого места его отделили всего два броска.

Последний игровой день начался для Тамма непросто, поскольку на первых восьми лунках он заработал лишь один берди. Вторую часть тура Тамм провел успешнее и в итоге заработал счет -5, что дало общий результат -21. В очень плотной конкуренции это принесло ему шестое место.

Победу на Jonesboro Open одержал американец Энтони Барела со счетом -24. Эзра Адерхольд, Бенджамин Каллауэй и Кэлвин Хеймбург проиграли ему с разницей в один бросок. Эстонца также обогнал немец Симон Лизотт (-22). Сильвер Лятт, который был вторым эстонцем в соревновании, занял 7-е место с результатом -5.

Заняв шестое место, четырехкратный чемпион Эстонии получил третьи по размеру призовые в своей карьере - 2050 долларов. Более крупные призовые он ранее получал лишь дважды: после победы на турнире категории А в США и заняв третье место на European Open в 2019 году.

Для эстонцев Jonesboro Open оказался очень успешным, потому что Кристин Таттар с большим перевесом одержала победу в женской конкуренции.