ЕЦБ: падение процентных ставок до очень низкого уровня исключено

Франсуа Виллеруа де Гальо, глава французского центрального банка и член Совета Европейского центрального банка, заявил в интервью Le Journal du Dimanche, что решение о первом снижении ставок должно быть принято на встрече руководителей центральных банков 6 июня. Он также выразил уверенность, что инфляция продолжит снижаться.

При этом он отметил, что исключено падение процентных ставок до очень низкого уровня, не говоря уже о негативной зоне, которая царила в 2015–2022 годах.