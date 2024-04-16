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ЕЦБ: падение процентных ставок до очень низкого уровня исключено

rus.postimees.ee
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Для заемщика изменение методики расчета Euribor мало что значит: его влияние на ежемесячные платежи по кредиту практически отсутствует.
Для заемщика изменение методики расчета Euribor мало что значит: его влияние на ежемесячные платежи по кредиту практически отсутствует. Фото: Sander Ilvest

Европейский центральный банк, скорее всего, снизит процентные ставки в июне, пишет dv.ee.

Франсуа Виллеруа де Гальо, глава французского центрального банка и член Совета Европейского центрального банка, заявил в интервью Le Journal du Dimanche, что решение о первом снижении ставок должно быть принято на встрече руководителей центральных банков 6 июня. Он также выразил уверенность, что инфляция продолжит снижаться.

«За нашим июньским снижением ставок должны последовать дальнейшие снижения к концу года», – добавил де Гальо.

При этом он отметил, что исключено падение процентных ставок до очень низкого уровня, не говоря уже о негативной зоне, которая царила в 2015–2022 годах.

Читайте подробнее на dv.ee.

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