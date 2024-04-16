Госпрокурор Кадри Вялинг в понедельник потребовала для бывшего министра образования и науки Майлис Репс условного тюремного заключения с по обвинению в присвоении и мошенничестве.
Прокурор добивается условного тюремного заключения для Майлис Репс
Прокурор потребовала для Репс шесть месяцев лишения свободы за присвоение и один год лишения свободы за мошенничество, и указав, что более мягкий приговор можно считать покрываемым более строгим приговором, назвала окончательным приговором один год условного заключения с испытательным сроком в один год.
Прокурор поддерживает гражданский иск Министерства образования, но на сумму 6401 евро, что также отражено в обвинительном заключении, тогда как министерство предъявило гражданский иск на сумму 118 000 евро.
Адвокаты Репс Пауль Керес и Андри Рохтла со словом в защиту выступят в среду , сообщила BNS пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.
В чем прокуратура обвиняет Майлис Репс?
- Репс совершила присвоение, поскольку, будучи министром, отдавала распоряжения сотрудникам министерства выполнять задачи, связанные с ее детьми.
- Репс незаконно воспользовалась топливной картой министерства и за счет средств министерства покрыла расходы, связанные с празднованием ее дня рождения в помещении министерства.
- Репс совершила мошенничество, забрав домой кофейную машину министерства.
- Министерство оплатило расходы на перелет члена семьи Репс, оплатило транспорт и проживание, связанные с не относящемся к работе мероприятием, а также юбилейный день рождения, отмеченный Репс в в ресторане.
- Согласно обвинительному заключению, Майлис Репс покрыла личные расходы на сумму около 7500 евро из средств министерства.
Гражданский иск Министерства образования и науки:
- Согласно оценке министерства, Майлис Репс нанесла ущерб министерству на сумму 119 тысяч евро, из которых 70 500 евро – использование сотрудников министерства для ухода за ее детьми. Кроме того, министерство ожидает, что Репс оплатит половину расходов на выплату лизинга, расходов на топливо и техническое обслуживание служебного автомобиля в течение трех лет, или в общей сложности 40 500 евро.
- Осенью стороны были близки к тому, чтобы завершить судебную тяжбу по соглашению, или оппортунитету, но в Министерстве образования и науки не согласились.