Прокурор добивается условного тюремного заключения для Майлис Репс

Прокурор потребовала для Репс шесть месяцев лишения свободы за присвоение и один год лишения свободы за мошенничество, и указав, что более мягкий приговор можно считать покрываемым более строгим приговором, назвала окончательным приговором один год условного заключения с испытательным сроком в один год.