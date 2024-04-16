Эксперт: плохие парни перебрались из ломбардов в социальные сети

По словам Рауно Эммара, ломбарды, которые мы знаем по 90-м годам, и ломбарды сегодня отличаются, как день и ночь.

«Сегодня все без исключения, кто приносит вещи в ломбард на продажу, для заключения договора должны подтвердить свою личность, предъявив документ. Также у нас повсюду установлены камеры, что минимизирует количество приходящих в ломбард сомнительных личностей и облегчает работу полиции. Весь обслуживающий персонал проходит обучение и профессиональную подготовку по вопросам отмывания денег, кроме того, у нас есть свои методы и вопросы, которые позволяют распознать подозрительные товары. Сразу скажу, к нам нет смысла приносить такие вещи», - сказал Эммар.

«Да, к нам действительно иногда пытаются принести подозрительный товар, и в ряде случаев это, к сожалению, удаётся, но доля такого товара маргинальна. Каждый месяц мы заключаем в среднем 10 тысяч договоров, и только в 2-3 случаях товар оказывается сомнительным, - сказал Эммар. - Если обнаруживается проблема, мы всегда компенсируем человеку покупку и берём на себя полную ответственность за наш товар, поэтому мы очень серьёзно относимся к профилактике. Кроме того, в отношении всех предметов, купленных в ломбарде, действует гарантия», - добавил Эммар.

Но плохие парни не исчезли, они просто перебрались из обычных магазинов в интернет-магазины. «При покупке из рук в руки всегда есть риск того, что продавец ненадёжен. Например, в Facebook на торговой площадке Marketplace очень распространены фейковые аккаунты и мошенничество, потому что там можно действовать, по сути, анонимно», - поделился руководитель по развитию Luutar.

Довольно часто люди пытаются продать краденый или контрафактный товар в интернете, либо товар после оплаты вообще не доходит до покупателя.

«Поскольку цена на золото сейчас находится на самом высоком историческом уровне, мошенники пытаются продавать изделия из фальшивого золота, которые они уже пытались предложить нам. Иногда также случается, что человек, продающий товар в интернете, не имеет злого умысла, он, например, просто не знает, из какого материала изготовлены украшения, а в магазине все проверяется специальными тестерами», - добавил Эммар.