Эксперт: покупатели новых квартир получают все более разнообразные скидки от застройщиков

По словам Игоря Хабала, на бумаге цены продажи новостроек не сильно упали, но за те же деньги застройщики предлагают гораздо больше, чем люди привыкли получать.

«Цены на предложения в новостройках статистически снизились до 10%, но, когда доходит до заключения сделки, оказывается, что в стоимость включены бесплатные, так сказать, дополнительное опции, а это значит, что реальная цена упала еще больше, чем кажется на бумаге. Квартиры стоят дорого, но люди получают за свои деньги больше, чем раньше. Если, например, в цену квартиры в новостройке стоимостью 200 тысяч бесплатно включена стоимость парковочного места и кладовой, это фактически означает дополнительное существенное снижение цены на 5–10%», - сказал Хабал.

«Бесплатные кладовые и парковочные места, качественная отделка и кухонная мебель предусмотрены значительно большим количеством договоров, чем раньше. В некоторых случаях мы также видим пятилетнюю гарантию на строительство. Каждый спад на рынке сопровождается какими-то позитивными изменениями, и может показаться, что большое количество дополнительных опций становится новым стандартом на рынке недвижимости», - сказал Хабал.