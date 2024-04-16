Анализ ⟩ Первые шаги новой горуправы: сокращения, закрытие городских СМИ и устранение центристов

Как и в правительственном коалиционном договоре, большая часть заявленного в новом таллиннском коалиционном договоре - это балласт. Это повторение того, что уже находится в работе, или более расплывчатые формулировки в духе «продолжим, поддержим, разовьем». Вышеизложенное не следует воспринимать как критику договора, а просто как факт, что дела обстоят именно таким образом. Кстати, если вы спросите об этом соцдемов, реформистов, «Отечество» и «Ээсти 200», они мигом это подтвердят.