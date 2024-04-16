Первым решением новой городской управы в Таллинне стало закрытие городских СМИ, газет Pealinn и «Столица», а также телепередач. Сократят несколько десятков человек. Во-вторых, горуправа под руководством Евгения Осиновского (СДПЭ) решила отозвать членов совета Tallinna Hambakliinik. В-третьих, из советов других городских предприятий и учреждений уберут членов-центристов. Таким был первый день. Все просто и ожидаемо.
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Анализ ⟩ Первые шаги новой горуправы: сокращения, закрытие городских СМИ и устранение центристов
Как и в правительственном коалиционном договоре, большая часть заявленного в новом таллиннском коалиционном договоре - это балласт. Это повторение того, что уже находится в работе, или более расплывчатые формулировки в духе «продолжим, поддержим, разовьем». Вышеизложенное не следует воспринимать как критику договора, а просто как факт, что дела обстоят именно таким образом. Кстати, если вы спросите об этом соцдемов, реформистов, «Отечество» и «Ээсти 200», они мигом это подтвердят.