Центристская партия в составе новой Таллиннской горуправы уже не так категорично выступает против пристройки театра «Эстония», однако относительно судьбы комплекса Маарьямяэ ясности до сих пор нет, сказал ERR вице-мэр в сфере спорта, культуры и правопорядка Каарел Оя.
Вице-мэр Каарел Оя: жесткость горуправы в отношении расширения «Эстонии» прошла
Каарел Оя, отвечавший за культуру в предыдущей, и отвечающий за эту же сферу в новой мэрии, сказал ERR, что после смены власти ситуация изменилась, то есть если раньше Центристская партия была категорически против расширения театра, то теперь возможны соглашения.
По словам вице-мэра, нет необходимости инициировать специальный государственный план для города Таллинна, поскольку вопросы, которые должны были бы быть решены в рамках специального плана, можно решить просто за столом.