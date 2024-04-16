Вице-мэр Каарел Оя: жесткость горуправы в отношении расширения «Эстонии» прошла

Каарел Оя, отвечавший за культуру в предыдущей, и отвечающий за эту же сферу в новой мэрии, сказал ERR, что после смены власти ситуация изменилась, то есть если раньше Центристская партия была категорически против расширения театра, то теперь возможны соглашения.