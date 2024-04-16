POSTIMEES В ГРУЗИИ ⟩ Видео: десятки тысяч человек протестуют на улицах Тбилиси

Протест в Тбилиси, прошедший в понедельник. Фото: Ivane Kurasbediani

Предполагается, что в мирной акции протеста приняли участие несколько десятков тысяч человек. За их деятельностью тщательно следили правоохранители: помимо мобилизованных повсеместно регулярных полицейских сил, снаружи действовали и специальные подразделения.

МВД Грузии сообщило о задержании за административные правонарушения 14 участников акции, пишет Русская служба «Би-би-си».

Спорный закон «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии является аналогом российского закона об «иноагентах», пишет DW. В начале апреля правящая партия «Грузинская мечта» объявила о намерении вновь вынести на голосование измененный вариант законопроекта, который был отозван год назад после массовых протестов в Тбилиси с участием десятков тысяч человек.

Согласно документу, организации, получающие не менее 20 процентов своего финансирования из-за рубежа, должны регистрироваться в органах власти. Если в первоначальном варианте закона такие организации должны были классифицироваться как «иностранные агенты», то в нынешнем проекте речь идет об «организациях, представляющих интересы иностранной державы».