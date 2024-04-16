Министр по делам регионов Мадис Каллас уходит в отставку

Каллас сказал, что принял пост министра с желанием бороться за сельскую жизнь Эстонии и уменьшить региональное неравенство. «Когда я вступил в должность и общался с фермерами, производителями продуктов питания и сельскими жителями, я еще больше осознал, насколько важно сейчас заниматься тем, чтобы жизнь в сельской местности не угасла навсегда», - заявил он.

«Я, приехав с острова Сааремаа, почувствовал эту ответственность и сегодня, оглядываясь назад на прошедший год, понимаю, что те цели, которые были поставлены при вступлении в должность, не полностью выполнены», - добавил Каллас.

По словам Калласа, последний месяц принес прорыв во многих важных вопросах, но сельскохозяйственную и региональную политику необходимо проводить последовательно и наравне со всеми другими важными темами.

«Я рад, что правительство достигло соглашения в вопросе устойчивого финансирования местных самоуправлений. Кроме того, закончилась долгая дискуссия о возмещении ущерба от чумы свиней, и мы наконец приняли решение выделить предпринимателям 1,2 миллиона евро», - привел Каллас пару примеров.

Он добавил, что решение покинуть должность министра было непростым. «Я занимаю пост министра по делам регионов в течение одного года и очень благодарен за эту возможность работать на благо сельской жизни Эстонии», - добавил он.

Как отметил канцлер Министерства регионального развития и сельского хозяйства Марко Горбан, у Калласа было много работы на министерском посту. «Осуществлено создание Министерства регионального развития и сельского хозяйства, подготовлены изменения в доходной базе местных самоуправлений, проведена подготовка к реформе мобильности, оказана чрезвычайная поддержка сельскохозяйственному сектору, инициировано несколько планировок, приняты решения по созданию Земельного и пространственного департамента. Это лишь малая часть достижений за год пребывания в должности министра», - сказал Горбан, добавив, что перед новым министром стоит не меньше задач.

Председатель СДПЭ Лаури Ляэнеметс также поблагодарил Калласа за работу и признал его достижения.

Мадис Каллас продолжит работу в Рийгикогу. На посту министра по делам регионов он пробыл с 17 апреля прошлого года по 16 апреля этого года.