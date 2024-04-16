В минувшее воскресенье, когда горсобрание избрало Евгения Осиновского мэром Таллинна, городской секретарь Таллинна Прийт Лелло назначил вынужденным покинуть свои посты советникам вице-мэров в качестве вознаграждения на общую сумму почти в 45 000 евро.
Самую большую премию получил советник вице-мэра Владимира Света Иван Лаврентьев, которому выплачена премия в размере 7200 евро. Второй советник Света Данель Сууртамм получил премию в размере 6000 евро. Советница вице-мэра Бетины Бешкиной Юлия Трофимова получила премию в 960 евро, а референт Бриттен Торстенберг 4300 евро.
Советник вице-мэра Тийта Терика Ясс Юуремаа, советники вице-мэра Каарела Оя Кейу Вирро и Натали Метс, советник вице-мэра Мадле Липпус Кейти Клявин, советник вице-мэра Йоозепа Вимма Кади Кенк и советник вице-мэра Андрея Канте Теэт Тико получили премии по 3000 евро. Референт Андрея Канте Екатерина Карелина получила премию в 2150 евро.
Всего на премии из средств, выделенных на зарплаты из городского бюджета, выплачено 44 610 евро.