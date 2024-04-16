Инновационный форум MELT призывает активнее внедрять искусственный интеллект

На инновационном форуме MELT «Искусственный интеллект - создатель лучшего будущего?» свыше 20 эстонских предпринимателей и экспертов обсудят во вторник возможности, проблемы и опыт использования искусственного интеллекта.

В ходе дискуссий будут затронуты темы применения ИИ в крупных компаниях и в небольших творческих индустриях, а также возможности финансирования разработок, использование ИИ в управлении персоналом и его влияние на будущее в целом. В мероприятии примут участие более 400 человек.

Исследование SEB показало, что только пятая часть эстонских компаний считает искусственный интеллект конкурентным преимуществом.

В Литве этот показатель составляет 28%, а в Латвии - 13%. Около 40% респондентов не ожидают, что в ближайший год искусственный интеллект сыграет существенную роль в их бизнесе. Однако согласно международному исследованию, уже через несколько лет 61% рабочих мест в Эстонии потребует применения искусственного интеллекта.

По мнению Калле Киллара, директора по предпринимательству Таллинна, искусственный интеллект - это путь в будущее во многих отраслях экономики.