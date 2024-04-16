Инновационный форум MELT призывает эстонских предпринимателей активнее внедрять искусственный интеллект, сообщила во вторник BNS пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
Инновационный форум MELT призывает активнее внедрять искусственный интеллект
На инновационном форуме MELT «Искусственный интеллект - создатель лучшего будущего?» свыше 20 эстонских предпринимателей и экспертов обсудят во вторник возможности, проблемы и опыт использования искусственного интеллекта.
В ходе дискуссий будут затронуты темы применения ИИ в крупных компаниях и в небольших творческих индустриях, а также возможности финансирования разработок, использование ИИ в управлении персоналом и его влияние на будущее в целом. В мероприятии примут участие более 400 человек.
Исследование SEB показало, что только пятая часть эстонских компаний считает искусственный интеллект конкурентным преимуществом.
В Литве этот показатель составляет 28%, а в Латвии - 13%. Около 40% респондентов не ожидают, что в ближайший год искусственный интеллект сыграет существенную роль в их бизнесе. Однако согласно международному исследованию, уже через несколько лет 61% рабочих мест в Эстонии потребует применения искусственного интеллекта.
По мнению Калле Киллара, директора по предпринимательству Таллинна, искусственный интеллект - это путь в будущее во многих отраслях экономики.
«Использование искусственного интеллекта перестанет быть лишь конкурентным преимуществом и станет нормой во многих областях. Тем не менее международная статистика свидетельствует о том, что эстонские компании, несмотря на технологический прогресс, возможно, не всегда лидируют во внедрении ИИ. Сегодня всем предпринимателям важно задуматься о том, как наиболее разумно интегрировать его в свой бизнес, чтобы не упустить будущие возможности, - добавил Киллар. - Мы надеемся, что опыт и примеры применения ИИ, которыми поделятся эксперты, участвующие в MELT, вдохновят присутствующих на внедрение его в свой бизнес».
Основным докладчиком девятого инновационного форума MELT «Искусственный интеллект - создатель лучшего будущего?» станет предприниматель и колумнист Элина Хилтунен, входящая в число 50 ведущих женщин-футурологов по версии Forbes, автор 14 книг.
В ее докладе рассматривается развитие искусственного интеллекта, цифровизации и робототехники и объясняется, как технологические инновации могут формировать наше будущее.
Кроме того, на сцену выйдут более 20 отраслевых экспертов. Партнер и ведущий консультант Digiwise, президент Эстонской ассоциации бизнес-ангелов (EstBAN) Лаури Анталайнен, эксперт в области информационных технологий, бывший член правления Eesti Energia и новый руководитель Tehnopol Агнес Роос, эксперт в области искусственного интеллекта Отто Мяттас и соучредитель и генеральный директор ThinFacility Юрго Преден обсудят, как ИИ помогает создавать более устойчивое будущее.
О возможностях финансирования для создания искусственного интеллекта расскажут Кирке Маар, руководитель Центра искусственного интеллекта и роботики AIRE, Рийво Антон, соучредитель и управляющий фондом Specialist VC, а также модель искусственного интеллекта Barbara, которая присоединилась к команде Tehnopol в прошлом году.
Темой панельной дискуссии, в которой примут участие руководитель отдела цифровизации и инноваций Nordecon AS Ристо Вахенурм, член правления Estonian Cell Рейн Пярн, а также руководитель Thermory IT Юлия Лежейко, станет необходимость революции, связанной с использованием ИИ на крупных предприятиях.
Влияние искусственного интеллекта на будущее промышленности обсудят руководитель цепочки поставок в Magnetic Group Кайре Кальве, руководитель сферы развития ИИ в Nortal Кен Тильк, руководитель направления умного производства в Ericsson Eesti Тяхве Лыпп и член правления Balsnack International Holding Рейго Русинг.
Член правления PARE, соучредитель и исполнительный директор компании Moticheck Мартин Раясалу, исполнительный директор и соучредитель рекрутинговой программы Teamdash Пааво Хейл и ведущий консультант Adera Executive Search Ало Наелапеа расскажут о влиянии искусственного интеллекта на управление персоналом.
Практическим опытом использования ИИ и перспективами на будущее поделятся художник-ювелир и дизайнер одноименного ювелирного бренда Танель Веэнре, продакт-менеджер Agrello OÜ Ярмо Туйск и стратег по цифровым услугам Futurist Estonia Андрес Костив.
В Таллиннском «Котле культуры» будет открыта демонстрационная зона с инновационными продуктами эстонских предпринимателей. Среди них - цифровое решение для управления цепочкой поставок древесины Timbeter, платформа для управления и мониторинга данных LiTech, система, занимающаяся вопросами энергоэффективности и качества воздуха в зданиях ThinFacility, а также решение для сбора отходов ibiot.
Интернет-компания Elkdata продемонстрирует возможность создания эффективного сайта за несколько минут с помощью искусственного интеллекта, а компания Moticheck представит Aidan - ментора в вопросах управления, созданного на базе ИИ.
Кроме того, в демонстрационной зоне будут представлены умные решения от инженерного бюро Krakul - оснащенные камерами и датчиками стельки для спортивной обуви, Ray Foil, электрическая доска для сёрфинга с водяным крылом Ray Foil, частные и общественные посылочные автоматы Picapac, фотоуголок Portrailt, действующий на основе искусственного интеллекта и многое другое. Область пищевых технологий представлена компаниями Mati Foods и Shroomwell.
Организаторы инновационного форума MELT, который пройдет 16 апреля в «Котле культуры», - Таллиннский центр предпринимательства, Таллиннский творческий инкубатор и научно-предпринимательский городок Tehnopol.