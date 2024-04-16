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Рука помощи эстонским торговцам? Правительство Финляндии планирует повысить налог с оборота

rus.postimees.ee
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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Фото: OLIVIER MATTHYS

По данным Helsingin Sanomat, правительство Финляндии планирует повысить НСО на 1,5 процентных пункта до 25,5 процента не позднее конца этого года. Повышение налогов должно приносить в государственную казну дополнительный миллиард евро в год.

Сейчас общая ставка НСО в Финляндии составляет 24 процента, но есть и несколько исключений. Например, ставка НСО для продуктов питания составляет 14 процентов.

Государственные финансы Финляндии находятся в очень тяжелом состоянии, и правительство вынуждено принимать трудные решения, чтобы восполнить дефицит государственного бюджета в три миллиарда евро.

НСО в размере 25,5 процентов делает Финляндию одной из стран с самым высоким НСО среди стран Северной Европы.

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