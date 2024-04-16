Партия реформ официально передала сегодня свой список кандидатов на выборах в Европарламент в Республиканскую избирательную комиссию.
ФОТО ⟩ Реформисты передали в избирком список кандидатов на выборах в Европарламент
Список избирателей был передан в избирательную комиссию для регистрации на июньских выборах в Европарламент.
Кандидатами Партии реформ на выборах в Европарламент являются:
1. Урмас Паэт
2. Йоко Алендер
3. Луукас Кристьян Ильвес
4. Мария Юферева-Скуратовски
5. Марко Михкельсон
6. Ханах Лахе
7. Кармен Йоллер
8. Маарья Метстак
9. Ханно Певкур
Неделя выборов в Европейский парламент пройдет с 3 по 9 июня.