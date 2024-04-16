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ФОТО ⟩ Реформисты передали в избирком список кандидатов на выборах в Европарламент

Postimees
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Партия реформ официально передала сегодня свой список кандидатов на выборах в Европарламент в Республиканскую избирательную комиссию.

Список избирателей был передан в избирательную комиссию для регистрации на июньских выборах в Европарламент.

Кандидатами Партии реформ на выборах в Европарламент являются:

1. Урмас Паэт

2. Йоко Алендер

3. Луукас Кристьян Ильвес

4. Мария Юферева-Скуратовски

5. Марко Михкельсон

6. Ханах Лахе

7. Кармен Йоллер

8. Маарья Метстак

9. Ханно Певкур

Неделя выборов в Европейский парламент пройдет с 3 по 9 июня.

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