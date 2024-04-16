Вяльбе уверена, что россияне вернутся в международный спорт хорошо если через четыре года

«На каких условиях мы можем вернуться? Только на равных, как у других команд. Не думаю, что мы сможем вернуться в ближайшие два-три года. Восстановление будет долгим и тяжёлыми. Нас и видеть не везде хотят. Мэр Тронхейма однозначно об этом сказала», - передает слова Вяльбе «Чемпионат».

(Упоминая мэра Тронхейма, Вяльбе имела в виду высказывание Кента Ранума, мэра норвежского города Тронхейм, где пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта 2025 года. В феврале Ранум заявил, что город «не рад» видеть россиян. «Мое послание российским спортсменам таково: "Вам не рады в Тронхейме во время чемпионата мира», - заявил Ранум.)

Вяльбе не скрывает, что российским спортсменам, вероятно, придется смотреть крупные лыжные соревнования по телевизору как минимум до 2028 года, она отметила, что россияне точно пропустят чемпионат мира 2025 года и Олимпиаду 2026.

«Томас Бах сделал всё, чтобы нас нигде не было. Я уверена, что раньше 2028-го мы никуда не вернёмся, и то, если мир поменяется», - сказала она.

Действительно, Международная федерация лыжного спорта (FIS) присоединилась к санкциям, введенным в отношении спортсменов из России и Белоруссии в 2022 году.