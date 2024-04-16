Официально: все районы Таллинна временно остались без старейшин

Согласно распоряжению мэра Таллинна Евгения Осиновского, с 14 апреля в связи с истечением срока службы были освобождены от своих должностей старейшины Хааберсти (Олег Сильянов), Кесклинна (Моника Хауканымм), Кристийне (Яанус Рийбе), Ласнамяэ (Юлианна Юрченко), Мустамяэ (Айвар Рийсалу), Нымме (Кармо Кури), Пирита (Кайдо Саарнийт) и Пыхья-Таллинна (Мануэла Пихлап). Кармо Кури был назначенцем от Социал-демократической партии, остальные старейшины представляли Центристскую партию.