Комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза выступает против запрета на вывоз животных в холодное время

Член комиссии Арво Аллер отметил, что если бы регламент вступил в силу в своем текущем виде, из Эстонии в дальнейшем можно было бы экспортировать лишь овец и лошадей. Запрет на экспорт также косвенно повлиял бы на молочную промышленность, так как 28 % экспорта крупного рогатого скота - это экспорт телят для их дальнейшего выращивания в других странах. «В случае, если в отношении перевозчиков будут установлены требования об обязательных остановках в соответствии с видом транспортируемого животного и для перевозки животных потребуется весьма специфичный автопарк, перевозчиков, очевидно, станет меньше. В любом случае, мы имеем дело с угрозой рыночных ограничений», - подчеркнул Аллер.

Участники заседания отметили, что регламент, защищающий животных во время транспортировки, действует на протяжении порядка 20 лет и, по оценке Европейской комиссии, организаций по защите животных и граждан ЕС, устарел. Эстония поддерживает создание общих для ЕС целей и единых стандартов, но, по ее мнению, установленные требования должны опираться на сделанные на основании научных оценок рекомендации по улучшению благосостояния, учитывать географические особенности государства-члена и быть пропорциональными. Эстония поддерживает применение инновационных цифровых решений для упрощения делопроизводства на предприятиях, ведения контроля за здоровьем животных и улучшения их благополучия.

Регламент не регулирует некоммерческое перемещение животных, например, посещение ветеринара.

Комиссия решила утвердить позиции Эстонии по проекту регламента в измененном виде, подчеркнув важность научного подхода. Инициативы по улучшению благосостояния животных, не основанные на научном подходе, Эстония не поддерживает.

Инициативу и позиции правительства по ней на заседании представили главный специалист по вопросам здоровья и благополучия животных Министерства регионального развития и сельского хозяйства Ульрика Туппитс и руководитель сферы того же отдела министерства Кадри Каугеранд