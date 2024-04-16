Комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза утвердила позиции Эстонии по инициативе, рассматривающей защиту животных во время перевозки и связанных с ней процедур и считает, что перевоз животных в более холодное время года нельзя запрещать, сообщила во вторник BNS пресс-служба Рийгикогу.
Комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза выступает против запрета на вывоз животных в холодное время
На заседании комиссии было отмечено, что изменение регламента повлияет в первую очередь на животноводов, которые транспортируют сельскохозяйственных животных за пределы государства. Предложенные в регламенте требования накладывают существенные ограничения на вывоз животных, в т. ч. экспорт, из Эстонии по причине ее географического расположения.
По словам председателя комиссии Лийзы Пакоста, это - крайне глупый законопроект. «Это настолько взятый с потолка, основанный на одних лишь эмоциях подход. Его влияние на животноводство и пищевую промышленность Эстонии и на цены на продукты питания будет несправедливо высоким, - сказала Пакост, отметив, что инициатива будто пытается исключить Северные страны из сферы транспортировки животных, так как согласно предложению, перевозка животных запрещена, если температура воздуха на улице ниже -5 градусов. - Установление требований про провозу животных, опирающихся на температуру воздуха на улице, а не, например, на температуру воздуха в средстве транспортировки, - неприемлемо и накладывает несправедливые ограничения на эстонских животноводов».
Пакоста добавила, что проект беспричинно повысит и выбросы CO2. «Представления о том, что транспорт следует делать больше, потому что корове было бы удобнее ехать лежа, чем стоя, или требование о том, чтобы собака проходила ветеринарное лечение для снижения стресса перед автомобильной поездкой, как и требование о том, что при загрузке животных обязательно должен присутствовать ветеринар - все эти примеры, к сожалению, указывают на то, что проект совершенно не продуман», - подчеркнула Пакоста.
Член комиссии Арво Аллер отметил, что если бы регламент вступил в силу в своем текущем виде, из Эстонии в дальнейшем можно было бы экспортировать лишь овец и лошадей. Запрет на экспорт также косвенно повлиял бы на молочную промышленность, так как 28 % экспорта крупного рогатого скота - это экспорт телят для их дальнейшего выращивания в других странах. «В случае, если в отношении перевозчиков будут установлены требования об обязательных остановках в соответствии с видом транспортируемого животного и для перевозки животных потребуется весьма специфичный автопарк, перевозчиков, очевидно, станет меньше. В любом случае, мы имеем дело с угрозой рыночных ограничений», - подчеркнул Аллер.
Участники заседания отметили, что регламент, защищающий животных во время транспортировки, действует на протяжении порядка 20 лет и, по оценке Европейской комиссии, организаций по защите животных и граждан ЕС, устарел. Эстония поддерживает создание общих для ЕС целей и единых стандартов, но, по ее мнению, установленные требования должны опираться на сделанные на основании научных оценок рекомендации по улучшению благосостояния, учитывать географические особенности государства-члена и быть пропорциональными. Эстония поддерживает применение инновационных цифровых решений для упрощения делопроизводства на предприятиях, ведения контроля за здоровьем животных и улучшения их благополучия.
Регламент не регулирует некоммерческое перемещение животных, например, посещение ветеринара.
Комиссия решила утвердить позиции Эстонии по проекту регламента в измененном виде, подчеркнув важность научного подхода. Инициативы по улучшению благосостояния животных, не основанные на научном подходе, Эстония не поддерживает.
Инициативу и позиции правительства по ней на заседании представили главный специалист по вопросам здоровья и благополучия животных Министерства регионального развития и сельского хозяйства Ульрика Туппитс и руководитель сферы того же отдела министерства Кадри Каугеранд