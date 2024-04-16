ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Если Иран будет посрамлен Израилем, это будет плохим сигналом для Китая и России

ПВО Украины сегодня ночью уничтожили все девять иранских беспилотников, которые вылетели с территории Крыма в сторону южных областей Украины.
Российская армия пытается наступать
Вчера количество и интенсивность российских атак значительно возросли.
В районе Сватово и Северодонецка российская армия вновь нанесла удары по Лиману и в районе населенного пункта Терны. Пока эти атаки безрезультатны. Обстрелы у села Белогоровка также продолжаются, но войска дислоцируются там же, где и раньше.
В районе Бахмута вчера был день самых ожесточенных к данному моменту атак российских частей. Российская армия пытается оперативно отреагировать на проблемы, возникшие в предыдущие дни у украинской обороны в районе Часова Яра. По последним данным, российские подразделения подошли весьма близко к Часову Яру. Российские войска понесли очень большие потери, а украинские силы, если будут действовать умело, будут способны создать очень большие проблемы российской армии.
По сравнению с предыдущим днем активизировались наступления российских войск к западу от Донецка, как в районе Авдеевки, так и в районе Новомихайловки. Есть сообщения об улучшении позиций российских войск, но украинская армия также проводит контратаки, и ситуация может снова измениться.
На Южном фронте российская армия продолжает традиционные наступательные попытки в районе Токмака, но безрезультатно. Атаки российских частей продолжились и на восточном берегу Днепра, но и там ситуация осталась прежней.