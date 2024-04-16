ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Если Иран будет посрамлен Израилем, это будет плохим сигналом для Китая и России

Израиль до сих пор откладывал контрудар пр Ирану, постоянно сохраняя напряженность. Несмотря на призывы США и европейских стран не организовывать контрудар, можно быть уверенным, что в той или иной форме он будет осуществлен. Иран угрожает совершить еще одну атаку, если Израиль ответит на иранское нападение, но это в первую очередь заявление с целью давления и отражает неадекватность действий западных стран в текущий момент.

Будущее во многом зависит от масштаба израильской атаки, а также от ее результатов. Нападение Ирана на Израиль не было символическим, и ответ тоже не будет таким. Если ПВО Ирана не сможет в достаточной степени отразить атаку, а Израиль сможет поразить при этом важные объекты, то дальнейшие действия Ирана будут достаточно сдержанными. На первый взгляд, эскалация выгодна России, поскольку она связывает силы США.

Однако России, а особенно Китаю, никоим образом не выгодно, если Иран потерпит неудачу в этом противостоянии, поэтому чрезмерная эскалация на самом деле вообще ни в чьих-либо интересах. Иран также предпочел бы продолжать вести долгую игру через свои группы влияния и постепенно улучшать свои позиции на Ближнем Востоке. Тем временем Израиль продолжает относительно интенсивные бомбардировки позиций «Хезболлы» в Ливане.

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