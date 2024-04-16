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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Если Иран будет посрамлен Израилем, это будет плохим сигналом для Китая и России

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Российское командование переводит некоторое количество вагнеровцев из Африки в Белгород
  • Вчера в Крыму произошла воздушная атака
  • В Тбилиси, столице Грузии, небольшие протесты вчера быстро переросли в крупную демонстрацию

В российскую армию вербуются и солдаты из Беларуси. Можно не сомневаться, что в подготовке таких частей участвуют и вагнеровцы, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Израиль до сих пор откладывал контрудар пр Ирану, постоянно сохраняя напряженность. Несмотря на призывы США и европейских стран не организовывать контрудар, можно быть уверенным, что в той или иной форме он будет осуществлен. Иран угрожает совершить еще одну атаку, если Израиль ответит на иранское нападение, но это в первую очередь заявление с целью давления и отражает неадекватность действий западных стран в текущий момент.

Будущее во многом зависит от масштаба израильской атаки, а также от ее результатов. Нападение Ирана на Израиль не было символическим, и ответ тоже не будет таким. Если ПВО Ирана не сможет в достаточной степени отразить атаку, а Израиль сможет поразить при этом важные объекты, то дальнейшие действия Ирана будут достаточно сдержанными. На первый взгляд, эскалация выгодна России, поскольку она связывает силы США.

Однако России, а особенно Китаю, никоим образом не выгодно, если Иран потерпит неудачу в этом противостоянии, поэтому чрезмерная эскалация на самом деле вообще ни в чьих-либо интересах. Иран также предпочел бы продолжать вести долгую игру через свои группы влияния и постепенно улучшать свои позиции на Ближнем Востоке. Тем временем Израиль продолжает относительно интенсивные бомбардировки позиций «Хезболлы» в Ливане.

Война и Олимпийские игры

Президент Франции Макрон выступил с предложением прекратить всю военную деятельность в мире к началу Олимпийских игр в Париже этим летом. В начале мая в Париж прибудет председатель КНР Си Цзиньпин, и одной из тем его визита наверняка станет французская инициатива (Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа, а за ними последуют Паралимпийские игры). Сомнительно, что к этому сроку удастся достичь полного перемирия, но на враждующие стороны может быть оказано очень сильное давление. Как лидер страны, принимающей Олимпийские игры, Макрон также не имеет другого выбора, кроме как серьезно настаивать на таком предложении о перемирии.

Вагнеровцы снова активны

Организация бойцов украинского сопротивления, ссылаясь на информацию белорусских партизан, опубликовала новость о том, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» готовят в Беларуси диверсионные группы для боевых действий в Украине. Соответствует действительности тот факт, что небольшое количество вагнеровцев осталось в Беларуси, где их используют в качестве инструкторов при обучении белорусских солдат. Также фактом является то, что российская армия по-прежнему в небольшой степени использует белорусскую военную инфраструктуру для обучения своих солдат.

В российскую армию призываются и солдаты из Беларуси, но их немного. Можно быть уверенным, что вагнеровцы участвуют в подготовке таких частей. В новости не говорится, были ли в эти диверсионные группы завербованы местные жители, или же солдаты были привезены из России. Весь смысл этой новости скорее в том, чтобы помешать коммуникации президента Беларуси.

Международный институт изучения войны (ISW) сообщает, что российское командование доставит неизвестное количество вагнеровцев из Африки и разместит их в Белгородской области. Это может быть совершенно естественным и запланированным процессом. Поскольку было решено расформировать ЧВК «Вагнера», части этой группы, дислоцированные за границей, постепенно переводятся в Россию и окончательно переформировываются.

Вчера в Крыму произошла воздушная атака. По той скудной информации, которая появилась в СМИ, атаке подвергся штаб российских войск в южном регионе. Предоставленная информация создает впечатление, что в штабе проводилось крупное заседание.

ПВО Украины сегодня ночью уничтожили все девять иранских беспилотников, которые вылетели с территории Крыма в сторону южных областей Украины.

Российская армия пытается наступать

Вчера количество и интенсивность российских атак значительно возросли.

В районе Сватово и Северодонецка российская армия вновь нанесла удары по Лиману и в районе населенного пункта Терны. Пока эти атаки безрезультатны. Обстрелы у села Белогоровка также продолжаются, но войска дислоцируются там же, где и раньше.

В районе Бахмута вчера был день самых ожесточенных к данному моменту атак российских частей. Российская армия пытается оперативно отреагировать на проблемы, возникшие в предыдущие дни у украинской обороны в районе Часова Яра. По последним данным, российские подразделения подошли весьма близко к Часову Яру. Российские войска понесли очень большие потери, а украинские силы, если будут действовать умело, будут способны создать очень большие проблемы российской армии.

По сравнению с предыдущим днем активизировались наступления российских войск к западу от Донецка, как в районе Авдеевки, так и в районе Новомихайловки. Есть сообщения об улучшении позиций российских войск, но украинская армия также проводит контратаки, и ситуация может снова измениться.

На Южном фронте российская армия продолжает традиционные наступательные попытки в районе Токмака, но безрезультатно. Атаки российских частей продолжились и на восточном берегу Днепра, но и там ситуация осталась прежней.

Протесты в Тбилиси

В Тбилиси, столице Грузии, небольшие протесты вчера быстро переросли в крупную демонстрацию перед зданием парламента. Правительство Грузии вновь пытается протолкнуть так называемый Закон об иностранных агентах. Закон, принятый по примеру России и, судя по всему, также и по заказу РФ, позволил бы достаточно быстро устранить большинство оппозиционных политиков и других оппозиционных деятелей.

В прошлом принятие этого закона не увенчалось успехом из-за крупных демонстраций и противодействия со стороны президента. Президент, конечно, и в этот раз помешает принятию закона, но массовые демонстрации, безусловно, важны для давления на правительство. Посмотрим, попытается ли на этот раз правительство подавить эти демонстрации.

Демонстранты делают все возможное, чтобы подчеркнуть, что они миролюбивы, но в Грузии всегда находятся те, кто становится агрессивным. За пределами Тбилиси этот закон почти не вызывает особых эмоций, и судя только по этим демонстрациям нельзя сделать вывод, что поддержки правительства в обществе больше нет.

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