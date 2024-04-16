Рийгикогу принял закон, разрешающий работать во время продолжительной болезни

До сих пор лицу, находящемуся на больничном, в период больничного не разрешалось работать или получать доход, облагаемый социальным налогом. Согласно новому закону, после пребывания на больничном в течение 60 дней работник сможет работать на основании больничного на условиях, адаптированных к состоянию здоровья, например, неполный рабочий день, или выполняя более легкую работу. Одновременно с работой на основании больничного можно получать услуги рынка труда, поддерживающие трудоспособность, а также компенсацию снижения заработной платы от Кассы здоровья.

Изменение затронет в среднем 17 000 сотрудников с временной нетрудоспособностью продолжительностью более 60 дней в году, из которых, по оценкам, 5 000 воспользуются возможностью работать во время затянувшегося больничного. Примерно 1 800 работникам потребуются для этого поддерживающие услуги.

Кроме того, поправка разрешает 60-дневный отпуск по уходу родителям, у детей которых диагностировано серьезное заболевание. В настоящее время родитель имеет право на получение пособия по уходу за ребенком за период до 14 календарных дней при заболевании ребенка, за исключением пособия по уходу за период до 60 дней, которое предусмотрено для родителей, у ребенка которых выявлена ​​злокачественная опухоль и ребенок начинает лечение в стационаре.

За принятие закона проголосовали 69 членов Рийгикогу.