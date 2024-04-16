В Таллинн прибыли новые электрические автобусы

Кроме того, TLT также представит современную зарядную инфраструктуру, подходящую для северных условий, которая первоначально будет расположена в двух местах - в гараже на улице Кадака и на конечной станции Вяйке-Ыйсмяэ.

«Мы в TLT чувствуем гордость и ответственность быть пионерами в этой области, потому что наши старания завершились не просто выводом электрических автобусов на линию, а их целесообразным, экономически обоснованным и необходимым внедрением в повседневную жизнь. Новые электробусы будут использовать 100% возобновляемую электроэнергию, как это уже делают трамваи и троллейбусы. Мы первыми в Эстонии получим бесценный опыт того, как ведут себя такие автобусы в нашу погоду, каковы их ходовые качества и комфорт пассажиров. Мы определенно готовы сотрудничать с другими транспортными компаниями и делиться опытом, чтобы современные электрические автобусы могли выйти на улицы и других городов Эстонии», - сказал Падар.