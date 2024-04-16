Сегодня с завода Solaris в Польше прибыли электрические автобусы, заказанные AS Tallinna Linnatransport (TLT), которые уже в мае начнут курсировать в Таллинне.
В Таллинн прибыли новые электрические автобусы
Новые электрические автобусы являются историческим достижением в работе общественного транспорта, поскольку ранее их различные модели лишь тестировались в Эстонии.
Кроме того, TLT также представит современную зарядную инфраструктуру, подходящую для северных условий, которая первоначально будет расположена в двух местах - в гараже на улице Кадака и на конечной станции Вяйке-Ыйсмяэ.
По мнению Кайдо Падара, члена правления TLT, внедрение электрических автобусов представляет собой начало новой эры общественного транспорта в столице и по всей Эстонии, дальнейшей целью которой является полный переход безэмиссионные транспортные средства.
«Мы в TLT чувствуем гордость и ответственность быть пионерами в этой области, потому что наши старания завершились не просто выводом электрических автобусов на линию, а их целесообразным, экономически обоснованным и необходимым внедрением в повседневную жизнь. Новые электробусы будут использовать 100% возобновляемую электроэнергию, как это уже делают трамваи и троллейбусы. Мы первыми в Эстонии получим бесценный опыт того, как ведут себя такие автобусы в нашу погоду, каковы их ходовые качества и комфорт пассажиров. Мы определенно готовы сотрудничать с другими транспортными компаниями и делиться опытом, чтобы современные электрические автобусы могли выйти на улицы и других городов Эстонии», - сказал Падар.
На предстоящей неделе в TLT также начнется обучение водителей автобусов, что позволит обеспечить максимальное качество обслуживания пассажиров.
Стоимость проекта составляет 10,3 миллиона евро, из которых 2,6 миллиона покрываются за счет поддержки Центра инвестиций в окружающую среду(KIK).