Видео ⟩ Серьезное соревнование завершилось фарсом

Цзе финишировал со временем 1:03.44 и «победил» тем самым кенийских звезд бега Роберта Кетера, Вилли Мнангата и эфиопского марафонца Дежене Хайлу Бикилу. Все мужчины проиграли китайцу с разницей в одну секунду. Победа принесла китайскому рекордсмену 5500 долларов призовых.

К сожалению, сразу стало ясно, что такой результат стал итогом манипуляций, поскольку африканские бегуны намеренно сбавили скорость, чтобы пропустить китайца. За несколько сотен метров до финиша африканские бегуны буквально плелись, наступая на пятки китайскому спортсмену, причем Мнангат никому не давала обойти Цзе.

Позже Мнангат признался в интервью китайским СМИ, что позволил Цзе победить. Говорят, что причина в том, что Цзе - хороший друг Мнангата.

Организаторы полумарафона непосредственно после скандального финиша заявили, что инициируют расследование по факту подтасовки результатов. Подобный фарс вызвал возмущение в китайских социальных сетях.

«Это, несомненно, самая позорная победа в карьере Хэ Цзе», - написал один из комментаторов китайской социальной сети Weibo.

«После такого поступка все предыдущие достижения Цзе кажутся издевательством, - прокомментировал китайским СМИ китайский спортивный эксперт Марк Дрейер. – Такого не должно быть в спорте высоких достижений».