В Новосибирске мигрантам запретили работать таксистами

Вчера губернатор области Андрей Травников на фоне растущего давления на трудовых мигрантов в результате теракта, предположительно совершенного гражданами Таджикистана в московском «Крокус Сити Холле», подписал указ.

По словам Травникова, компании, работающие в Новосибирске, должны в течение 60 дней уволить всех гастарбайтеров, которые зарабатывают на жизнь таксистами или торгуют табачными и алкогольными изделиями, сообщает The Moscow Times.

Еще до теракта, в результате которого погибли 145 человек и сотни получили ранения, в некоторых российских регионах действовали ограничения на работу мигрантов по определенным специальностям

Новгород ввел аналогичный запрет 26 марта, через четыре дня после нападения на «Крокус Сити Холл».

В Сахе, например, в 2019 году работникам-мигрантам запретили работать в 33 сферах после обвинений в том, что мигранты из Центральной Азии изнасиловали местную женщину в Якутске.

В 2015 году федеральное правительство России предоставило региональным властям право запрещать трудовым мигрантам работать на срок до одного года, чтобы регулировать местный рынок труда и дать российским гражданам преимущество при трудоустройстве.