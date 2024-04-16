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Банк Эстонии после многолетних безуспешных попыток продать мызу Маарду существенно снизил ее цену

rus.postimees.ee
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Мыза Маарду.
Мыза Маарду. Фото: Ээро Вабамяги

Банк Эстонии организует публичный аукцион по продаже мызы Маарду, а также находящихся на ее территории имущества и строений. Банк Эстонии уже много лет выставляет на продажу усадебный комплекс за 1,49 млн евро, но теперь стартовая цена на аукционе составит только 1,05 млн евро. Торги будут открыты с 16 апреля по 16 июля.

«Банк Эстонии уже почти десять лет выставляет на продажу мызу Маарду, но, несмотря на некоторый интерес и снижение цены, сделка до сих пор не осуществлена. Однако мы по-прежнему заинтересованы в продаже мызы, поскольку сами редко пользуемся этим комплексом, и поэтому владение им несовместимо с принципом эффективной организации», - пояснил руководитель отдела наличных денег и инфраструктуры Банка Эстонии Райт Роосве.

Прежде чем организовать аукцион и установить стартовую цену, Банк Эстонии подготовил новую экспертную оценку состояния и рыночной стоимости мызы Маарду.

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