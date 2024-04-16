Банк Эстонии после многолетних безуспешных попыток продать мызу Маарду существенно снизил ее цену

«Банк Эстонии уже почти десять лет выставляет на продажу мызу Маарду, но, несмотря на некоторый интерес и снижение цены, сделка до сих пор не осуществлена. Однако мы по-прежнему заинтересованы в продаже мызы, поскольку сами редко пользуемся этим комплексом, и поэтому владение им несовместимо с принципом эффективной организации», - пояснил руководитель отдела наличных денег и инфраструктуры Банка Эстонии Райт Роосве.